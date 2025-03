MotoGP, l’Aprilia punta al riscatto in attesa del ritorno di Martin: ma Bezzecchi è pronto

Aprilia è pronta a tornare in pista per il terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024 al Circuit of the Americas, una gara che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione della Casa di Noale. Se la prima parte del campionato non è stata favorevole per il team veneto, con l’assenza di Jorge Martin che pesa sulle ambizioni, il Texas si presenta un’opportunità per dimostrare il valore della RS-GP25.

Il 2024 segna un cambiamento di rotta per la Casa veneta, che si affida ora a Marco Bezzecchi per cercare di ottenere un risultato di rilievo. Il romagnolo, dopo un inizio di stagione discreto ma lontano dalle posizioni che contano, è chiamato a una prova di forza, con l’obiettivo di scalare la classifica e dare un segnale importante al campionato.

Bezzecchi, che vanta già due podi su questo tracciato (in Moto2 e in Moto3), sa che il COTA è una pista difficile e fisica, ma è carico e determinato: “Sono contento di andare ad Austin, soprattutto perché voglio rifarmi dalla gara scorsa. Sarà una pista complicata, la più fisica del Motomondiale, ma sono molto carico. Ho voglia di affrontare questo weekend con la mia squadra, ci stiamo conoscendo sempre meglio e le cose stanno andando nella giusta direzione“.

MotoGP: Aprilia, a Austin per un pronto riscatto

Al suo fianco, Lorenzo Savadori continuerà il lavoro di sviluppo della RS-GP25, pur dovendo recuperare completamente dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Argentina. Il pilota italiano è pronto ad affrontare la sfida: “Austin è una pista tosta e impegnativa fisicamente. Dopo l’infortunio non sono ancora al cento per cento dal punto di vista fisico, ma darò comunque il massimo. Non vedo l’ora di provare questa pista bellissima e di continuare lo sviluppo”, ha affermato Savadori.

Il COTA, con le sue caratteristiche uniche, è una pista che si adatta perfettamente alla potenza e alle qualità tecniche della MotoGP, ma è anche una delle più impegnative per i piloti, con un dislivello significativo e curve che mettono alla prova fisicamente anche i rider più esperti. Per Aprilia, questo weekend in Texas sarà un banco di prova per capire se la moto è pronta per competere ai massimi livelli.

Se la squadra riuscirà a sfruttare al massimo le potenzialità della RS-GP25 e Bezzecchi troverà la giusta alchimia in pista, l’obiettivo di un acuto texano non sembra poi così lontano. Il tempo di riscatto è arrivato, e Austin potrebbe essere il palcoscenico ideale per scrivere un capitolo importante nella stagione di Aprilia.

