MotoGP, il mea culpa di Bagnaia: “Non sono questo, ecco cosa mi manca”

Francesco Bagnaia non nasconde la delusione dopo il quarto posto nel Gran Premio d’Argentina a Termas de Río Hondo. Il campione della Ducati, lontano dalle posizioni di vertice, ha ammesso le difficoltà riscontrate in gara. “Ho faticato ad avere un passo che mi permettesse di lottare almeno per il terzo posto“, ha spiegato a Sky.

“Dopo pochi giri ho iniziato ad avere difficoltà con la gomma posteriore“, ha aggiunto il pilota italiano, “probabilmente non l’ho gestita nel modo migliore. Ho provato a riavvicinarmi a Franco alla fine, ma lui è stato bravo a conservare la soft nonostante avesse spinto tanto”.

Bagnaia ha sottolineato come la sua guida non sia ancora quella dello scorso anno: “Mi manca il feeling del 2023, dobbiamo lavorare per ritrovarlo. Faccio il massimo, oggi evidentemente era arrivare quarto, ma non è la mia posizione. Non sono un pilota da quarto posto, neanche da terzo. Questa non era una pista ideale per me, ma in condizioni normali non dovrei finire così indietro”.

MotoGP, Pecco Bagnaia in cerca di riscatto

Nonostante le difficoltà, il pilota Ducati cerca di restare fiducioso, ma la classifica preoccupa: “L’inizio dell’anno scorso è stato più complicato perché avevamo preso una strada sbagliata e l’abbiamo poi corretta. Ora però siamo a 31 punti dalla vetta e recuperare su un pilota come Marc non sarà semplice”.

Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha analizzato il momento complicato di Bagnaia: “Stiamo cercando di riportarlo nelle posizioni che gli spettano. Qualcosa ci sfugge, perché non ha il feeling che aveva a fine 2023. Probabilmente non siamo riusciti a sistemare la moto come vorrebbe, gli manca fiducia all’anteriore”.

“La moto è simile a quella dell’anno scorso, ma non è la stessa. Dobbiamo aiutarlo perché merita di stare davanti”. Tardozzi ha escluso che il problema sia di natura mentale: “Non è una questione psicologica, Pecco è convinto e consapevole. È solo una questione tecnica. C’è tempo per tornare a lottare per la vittoria”.

