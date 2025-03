MotoGP, le pagelle dopo l’Argentina: il dominio di Marc Marquez e i “dolori” di Pecco Bagnaia

MotoGP, il secondo week end di gare in Argentina ha portato soprattutto conferme, qualche sorpresa e una certezza che riguarda un nostro pilota. A mettere d’accordo tutti è la Ducati, capace di esercitare un dominio quasi assoluto. Ma in casa Italia non tutti ridono, e comincia a emergere un dato sulla “rivalità” fra i due piloti di punta. SportMediaset ha stilato le prime pagelle ragionate dopo le prime gare, con un giudizio franco sui piloti.

MotoGP, Bagnaia fuori dal podio in Argentina. Urge un cambio di passo per tenere in vita il Mondiale – https://t.co/2jydUkfScY — OA SPORT (@OA_Sport) March 17, 2025

Marc Marquez, 10 e lode – Semplicemente perfetto

Difficile chiedere di più al fuoriclasse spagnolo. Pole position con distacchi abissali sulla concorrenza, Sprint Race dominata e una gestione magistrale del Gran Premio. La classe e l’esperienza di un otto volte campione del mondo si sono viste tutte. In appena due weekend ha già messo in chiaro di voler puntare dritto al nono titolo. Auguri a chi vorrà provare a fermarlo.

Alex Marquez, 8 – Una crescita continua

Si è trovato improvvisamente a lottare con i migliori e ha dimostrato di saper sfruttare l’occasione offerta dalla Ducati del team Gresini. Sta imparando in fretta a gestire la nuova competitività e in Argentina non si è limitato a restare alle spalle del fratello, ma gli ha dato filo da torcere finché ha potuto.

Franco Morbidelli, 7,5 – Il ritorno di un protagonista

Il settimo posto nella Sprint aveva lasciato qualche rimpianto, ma in gara si è rifatto con una prestazione da ricordare. Ha chiuso davanti alla Ducati ufficiale di Bagnaia, senza lasciargli mai margine per attaccarlo, e torna sul podio dopo quattro anni. Sembra finalmente ritrovato.

Francesco Bagnaia, 5 – Serve un ripasso

Le difficoltà emerse nei test invernali non sono scomparse. Il terzo posto nella Sprint sembrava il preludio a una gara da protagonista, invece Bagnaia non è mai riuscito a lottare con i primi due e ha chiuso ai piedi del podio. Nonostante la maggiore esperienza in Ducati rispetto a Marquez, fatica a tenere il passo. Aspetta piste più congeniali, ma nel frattempo gli avversari volano.

Fabio Di Giannantonio, 7 – Un sorpasso da applausi

Il suo sorpasso su Zarco all’ultimo giro valeva da solo il prezzo del biglietto. Dopo un 2024 chiuso con due quarti posti prima dell’infortunio, il quinto posto in Argentina è un segnale incoraggiante. La VR46 funziona e lui sta ritrovando fiducia.

Marco Bezzecchi, 5 – Un errore pesante

Dopo il buon esordio con l’Aprilia in Thailandia, in Argentina fa un netto passo indietro. Il sesto posto nella Sprint gli aveva dato un piccolo sorriso, ma in gara la sua corsa è finita alla prima curva con un errore in staccata che non è da lui. Urge riscatto.

L’Argentina ha confermato il dominio di Marc Marquez e le difficoltà di Bagnaia, con alcuni outsider che stanno iniziando a farsi notare. La stagione è ancora lunga, ma la sensazione è che la lotta per il titolo abbia già trovato un padrone.

