Home | MotoGP, paura per Marc Marquez in Texas: brutta caduta durante le qualifiche VIDEO

MotoGP, le qualifiche di Austin per Marc Marquez si sono trasformate in un mix di emozioni contrastanti: una manovra da fuoriclasse, seguita da una brutta caduta che ha messo fine alla sua corsa. Il Cabroncito, alla guida della sua Honda, ha dimostrato ancora una volta di essere capace di manovre spettacolari, ma un incidente lo ha costretto al ritiro a dieci giri dal termine.

KING 👑❤️pic.twitter.com/rFjbJRuEU3 — Wendy | 🧡💖🤍 | ❤️🩵 | ❤️🖤 (@fedew33) March 28, 2025

La scena sembrava quella di un film: Marquez, in sella alla sua Honda, ha effettuato un sorpasso al limite su Pedro Acosta, mandando in visibilio i tifosi. La sua agilità, la precisione e il tempismo impeccabile lo hanno catapultato in testa alla gara con una manovra che solo pochi piloti sono in grado di realizzare. Un sorpasso che sembrava un atto di potenza pura, una firma da fuoriclasse.

Eppure, la bellezza della manovra si è trasformata in paura per una caduta che ha gelato il pubblico. Poche curve dopo aver conquistato la leadership, Marquez ha perso l’anteriore della sua moto in una staccata che sembrava non dovesse mai arrivare. Un errore che gli è costato caro, ma che, come ha ammesso lo stesso pilota, ha una spiegazione ben precisa.

“Ho avuto problemi con il freno, non riuscivo a staccare bene”, ha spiegato Marquez, con la sua consueta lucidità, ai microfoni di Sky Sport. “La cosa importante è che siamo sulla strada giusta, sono caduto quando ero primo. Sono tranquillo, c’è un perché per tutto quello che mi è successo. Eravamo a un buon livello, mi sentivo a posto, peccato per la caduta“.

MotoGP, Marc Marquez: “So perché sono caduto, ho avuto problemi con la moto”

Il pilota ha raccontato di aver avuto difficoltà con il freno anteriore per tutta la gara. La leva del freno, secondo Marquez, gli toccava il dito e non riusciva a staccare correttamente. “Volevo andare in testa per vedere se si abbassava la temperatura e mi aiutava un po’.” Il piano, però, non ha avuto l’effetto sperato. “Quando sono arrivato in quella staccata, la prima volta che ho toccato il freno non ha dato risposte. Ho dovuto farlo una seconda volta, ma la velocità era troppo alta e sono caduto.”

Marquez ha cercato di restare positivo. La sua analisi lucida e il suo atteggiamento dimostrano la sua voglia di continuare a lottare, di continuare a vincere. Il suo ritiro non cancella una prestazione che, fino al momento dell’incidente, aveva messo in luce un Marquez in grande forma, pronto a lottare per un’altra vittoria in questo fantastico avvio di stagione con la Ducati.

