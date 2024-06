Muore ragazza infettata dalle mosche assassine: cosa sono e dove si trovano

Varie. Mosche assassine. Una ragazza di diciannove anni è morta dopo essere stata infettata da un particolare parassita trasmesso da una specie di mosche carnivore, conosciute anche come mosche assassine o vermi del Nuovo Mondo, perché originarie del continente americano. Scopriamo insieme cosa sono e dove si trovano. (Continua a leggere dopo le foto)

Mosche assassine, morta una ragazza di diciannove anni

Una ragazza di diciannove anni è morta in Costa Rica dopo essere stata infettata dal verme-vite, un parassita trasmesso da una specie di mosche carnivore, note anche come mosche assassine. Si tratta del primo caso di morte umana registrata nel paese dagli anni Novanta. Nonostante questo tipo di parassita infetti soprattutto gli animali domestici e il bestiame, ad aprile 2024 il governo del Costa Rica ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l’elevata presenza di questi insetti. Le mosche assassine alternano periodi di assenza a periodi di intensa invasione. L’ultima, in Costa Rica, è iniziata nel 2023. Da allora, nel paese, sono stati segnalati sette casi di infezione umana. Tutti guariti, ad eccezione dell’ultimo caso della giovane ragazza di diciannove anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Mosche assassine, primo caso di morte in Costa Rica

“La morte è stata il risultato di un’infestazione in una persona con disabilità”, ha riportato l’Ambasciata degli Stati Uniti in Costa Rica. María Luisa Ortiz, direttore generale del Dipartimento della Sanità, ha spiegato in un videomessaggio che la persona deceduta è una ragazza di diciannove anni della provincia di Guanacaste e a causarne la morte sarebbe stata la malattia “miasi da verme-vite”, oltre ad altre patologie croniche che avrebbero influenzato la sua salute. Come riportato anche dal quotidiano “TheTicoTimes”, Ortiz ha aggiunto che che la giovane ragazza aveva anche una lesiona sulla bocca sulla quale sono state rilevate delle larve della mosca Cochliomyia hominivorax.

