Auto impazzita travolge i tavolini di un ristorante

Paura in via della Paglia, a Trastevere, dove una macchina che procedeva a forte velocità, ha travolto alcuni tavolini esterni di un ristorante dove erano seduti alcuni clienti. È successo giovedì sera e l’auto impazzita ha ferito alcune persone tra cui una bambina.

Leggi anche: Tragedia alla stazione di Maddaloni a Caserta: uomo travolto e ucciso dal treno

Leggi anche: Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario. Lo choc dei colleghi

Auto impazzita travolge i tavolini di un ristorane

Era una serata tranquilla nel quartiere di Trastevere a Roma, località nota per le trattorie tradizionali e innovative, le birrerie artigianali e i negozi di artigianato. In Via della Paglia alcuni clienti mangiavano seduti ai tavolini esterni del ristorante “Tonnarello”, quando una Fiat Multipla grigia che sfrecciava a forte velocità, ha travolto i commensali. Tutto è successo in pochi attimi, ma nel caos generale una bambina di 5 anni, che si trovava all’interno del locale con i genitori, è rimasta ferita lievemente dagli adulti che stavano seduti e che sono fuggiti precipitosamente pensando che il veicolo li avrebbe travolti. Soccorsa con l’ambulanza è stata portata in codice giallo al vicino ospedale Bambino Gesù per alcune contusioni. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Bolzano, terribile esplosione in una fabbrica: ci sono feriti gravi

La fuga

L’auto, subito dopo lo scontro è scappata senza prestare soccorso. Alcuni testimoni, nonostante il panico, sono riusciti a prendere il numero di targa del veicolo. La polizia di Roma Capitale sta rintracciando il veicolo che risulta intestato ad un cittadino nordafricano. Secondo quanto raccontato dalle persone presenti agli investigatori, sembrava che la monovolume stesse scappando da qualcuno. Sono ancora in corso le indagini per capire se l’incidente è avvenuto perchè il guidatore fosse in fuga durante un inseguimento o per altre ragioni.