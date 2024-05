Morte Franco Di Mare, è polemica sul programma di Caterina Balivo

La puntata de La Volta Buona di Rai 1, lunedì è cominciata con il ricordo del compianto Franco Di Mare. Dopo le polemiche per l’omaggio a Domenica In, in cui è stat presa di mira anche Mara Venier, la Balivo ha dedicato buona parte del suo talk a filmati e dichiarazioni per onorare la memoria del grande professionista, venuto a mancare nella giornata di venerdì 17. Il giorno dopo la trasmissione, sul web è scoppiato l’ennesimo caos.

Morte Franco Di Mare, è polemica

Molti, quasi tutti i programmi della Rai hanno dedicato uno spazio a Franco Di Mare, ex inviato di guerra morto a 68 anni a causa di un tumore. In tanti hanno voluto ricordare l’animo gentile e il duro lavoro svolto; lo hanno fatto con video del suo passato, sul campo di guerra. Un gesto che fa onore, se non fosse che è stato fatto da coloro con cui Di Mare aveva aperto una causa, che secondo quanto ha dichiarato Di Mare nell’intervista a Che Tempo che fa da Fabio Fazio, gli avrebbero voltato completamente le spalle una volta appresa la notizia della sua malattia.Dopo le lacrime di Mara Venier a Domenica In, il pubblico il mondo dei social è insorto e attaccato la zia e la Rai di ipocrisia.

Nella puntata de La Volta Buona di lunedì, andata in onda poco dopo i funerali di Franco Di Mare, la Balivo ha dedicato maggior parte del suo talk al giornalista scomparso, con ospiti in studio come Andrea Di Consoli, scrittore e amico di Di Mare che ha parlato di alcuni messaggi scambiati prima di rivelare la malattia: “Ad un certo punto mi ha scritto: “Io mi sento a fine corsa”. Io pensavo che tutto questo fosse dovuto alla sua difficoltà di non riuscire a scrivere tanto come in passato e invece poi ho capito che c’era un problema più grande. Avevo visto che era molto affaticato, però sono stato molto felice di abbracciarlo e di vederlo“. A fine programma sui social è scoppiata la polemica. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)