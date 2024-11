Home | Monza-Lazio 0-1, ai biancocelesti basta una gemma di Zaccagni per volare in testa

Monza-Lazio 0-1, ai biancocelesti basta una gemma di Zaccagni per volare in testa alla classifica della Serie A con Napoli, Atalanta e Fiorentina. La squadra di Baroni prosegue dunque la sua striscia positiva con una vittoria di misura, completando una settimana perfetta che include i successi contro Cagliari e Porto. La partita si è rivelata equilibrata e impegnativa, ma la Lazio ha mostrato maturità e concretezza, punendo un Monza combattivo ma inefficace in attacco.

Per contrastare i biancocelesti, Nesta ha schierato il Monza con un 3-4-2-1, con Mota e Maldini a supporto di Djuric e Bianco al posto di Pessina, non al meglio. Baroni ha optato per un 4-3-3 con Vecino e Rovella a centrocampo e Pedro con Dia e Zaccagni in attacco. Dopo una prima fase equilibrata, la Lazio ha guadagnato terreno e sfiorato il vantaggio al 33’ con Zaccagni, che ha centrato il palo. Pochi minuti dopo, lo stesso Zaccagni ha trovato il gol decisivo con un destro a giro all’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo, il Monza ha cercato di reagire con insistenza, occupando la metà campo avversaria, ma senza creare vere occasioni da gol. Nel finale, la Lazio ha minacciato di nuovo la difesa brianzola con azioni pericolose dei subentrati Isaksen e Castellanos. La vittoria permette alla Lazio di inserirsi nella lotta per la vetta insieme a Napoli, Fiorentina e Atalanta, mentre il Monza rimane fermo a 8 punti, in zona retrocessione.

