Monza, che caos! Nuovo cambio in panchina: “grande ritorno”, ma l’impresa è disperata

Monza, una stagione “maledetta” che si trasforma sempre di più in un caos. Dopo un mercato di Gennaio sconcertante, quasi un segno di resa, la società brianzola ha deciso di cambiare nuovamente allenatore. Salvatori Bocchetti, subentrato sei giornate fa ad Alessandro Nesta, è stato esonerato per far posto proprio al ritorno dell’ex colonna della retroguardia del Milan.

BREAKING NEWS

Salvatore Bocchetti è stato sollevato dall'incarico di Allenatore del Monza.

Alessandro Nesta viene richiamato.



AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa.… pic.twitter.com/7Us6bOydCb — Allenaremania.com (@allenaremania) February 10, 2025

Nesta prende il timone della squadra per un’impresa che pare disperata: cercare di evitare una retrocessione ormai sempre più vicina. Dopo soli due mesi, Bocchetti lascia la panchina brianzola dopo aver accumulato sei sconfitte su sette partite. La decisione arriva dopo il pesante 5-1 subito dalla Lazio, che ha segnato un altro capitolo negativo nella gestione dell’allenatore campano.

Adriano Galliani ha deciso di dare una svolta radicale alla stagione della squadra, che si trova in fondo alla classifica con soli 13 punti in 24 partite. La nota ufficiale del club recita: “AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”.

Al posto di Bocchetti torna dunque Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, che aveva già guidato la squadra all’inizio della stagione. Il suo contratto con il Monza è valido fino al 30 giugno, e ora toccherà a lui cercare di risollevare la squadra in una situazione critica. “In bocca al lupo Alessandro!”, ha concluso la nota.

Le sei sconfitte accumulate dal Monza, tra cui quella umiliante con la Lazio, hanno avuto un peso determinante nella decisione di esonerare Bocchetti. L’allenatore non è riuscito a dare una sterzata alla squadra, che in questo mercato invernale ha visto partire pedine importanti come Daniel Maldini, Bondo, Pablo Marì e Djuric.

Monza, per Nesta un’impresa proibitiva

Le cessioni pesantissime non hanno sicuramente facilitato il lavoro dell’allenatore, che si trovava già alle prese con una classifica molto complicata. In una situazione di questo genere, i giocatori sono parsi confusi e demotivati, e sembrano aver ceduto alla pressione.

Nesta, ora, si trova di fronte a una sfida titanica. Con soli 13 punti conquistati, il Monza è ultimo in classifica e dista ben otto punti dalla quartultima posizione occupata dall’Empoli. La salvezza sembra quasi un’impresa impossibile, ma l’ex centrale rossonero, con la sua esperienza, cercherà almeno di motivare una squadra che sembra aver perso la bussola.

La prossima partita, in programma domenica 16 febbraio contro il Lecce, sarà l’ultimo treno per una squadra che ora deve vincere tutti gli scontri diretti per non affondare definitivamente. Il “miracolo” brianzolo, in ogni caso, sembra avere esaurito la sua spinta. Come hanno dimostrato le cessioni di Gennaio, anche la proprietà sembra avere gettato la spugna, in attesa di un probabile passaggio di mano ai vertici del club.

