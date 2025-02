Home | Il Cagliari batte il Parma come all’andata, esordio con gol in rossoblu per Coman

Cagliari-Parma 2-1, dopo aver espugnato il Tardini all’andata, i rossoblu battono nuovamente i crociati nello scontro diretto per la salvezza dell’Unipol Domus. I sardi si impongono tra le mura amiche con il risultato di 2-1: il gol decisivo è opera di Florinel Coman, che ha sbloccato la partita due minuti dopo il suo esordio in Serie A. Con questo successo, la formazione di Davide Nicola sale a quota 24 punti in classifica, lasciando quella allenata da Fabio Pecchia in gravi difficoltà, poiché resta terzultima e non ha ancora vinto alcuna partita nel 2025.

Primo tempo: tensioni e occasioni mancate, infortunio per Djuric

Il primo tempo ha visto numerosi episodi che hanno reso l’incontro tutt’altro che lineare. Un episodio critico si è verificato quando Djuric è andato ko, costringendo il Parma a rientrare in campo in una situazione di stallo con il punteggio ancora sull’0-0 all’intervallo. Durante questa fase, Bernabé ha creato subito pericoli da punizione, ma la palla è finita di poco a lato. Nel frattempo, il Cagliari ha avuto due buone occasioni: in una, Suzuki si è mostrato abile su Felici da distanza ravvicinata, mentre in un’altra, un’azione sul corner ha concesso a Mina l’opportunità di colpire a botta sicura, ma il tiro ha colpito il palo. Un ulteriore episodio significativo ha visto Bonny segnare al 30’; tuttavia, la rete è stata annullata per fuorigioco su Camara durante una ripartenza che aveva portato il francese in gol. Inoltre, un controllo di palla di Suzuki con le mani fuori area, apparentemente palese, non è stato sanzionato dagli arbitri. Alla fine della prima frazione, le squadre si sono ritirate negli spogliatoi con il punteggio invariato.

Secondo tempo: il Cagliari prende il controllo

La ripresa ha portato diverse novità e decisioni tattiche. Pecchia ha deciso di apportare una modifica inserendo il nuovo giocatore Man al posto di Cancellieri, nel tentativo di dare una spinta in più alla squadra. In questa fase, Bonny si è reso nuovamente pericoloso, ma il tiro, pur provenendo da una bella azione personale, ha finito contro il palo. Nel momento migliore per il Parma, il Cagliari ha trovato il gol grazie a un’azione corale: Augello ha crossato, Adopo ha deviato, e il difensore crociato Vogliacco ha “corretto” in rete, segnando il 1-0 per i padroni di casa. A pochi minuti dall’ingresso, il nuovo acquisto rossoblù Florinel Coman ha ulteriormente sbloccato la partita con una saetta di destro che non ha lasciato possibilità di replica a Suzuki, portando il punteggio sul 2-0. Nel finale, il Parma ha cercato di reagire grazie al gol del difensore Leoni, che ha segnato il suo primo gol in Serie A e ha accorciato le distanze sul 2-1; tuttavia, il risultato non è cambiato ulteriormente fino al triplice fischio.

