Una carriera incredibile e “infinita” quella del calciatore giapponese Miura che a 56 anni suonati ha rinnovato il proprio contratto con l’Oliveirense (Serie B portoghese) dove giocherà fino all’età di 57 anni. Per Kazu Miura, per lui anche un passato in Serie A al Genoa nel 1994, sarà la 39esima stagione della carriera. Nella classifica dei giocatori più “anziani” mai scesi in campo in gara ufficiale Miura è per distacco il più longevo, vediamo la Top 10.

Quanta Italia tra i più vecchi di sempre

All’ultimo gradino a 44 anni (13 in meno rispetto a Miura) si piazza la leggenda del Camerun Roger Milla che ancora oggi mantiene il record del “gol più vecchio” nella storia dei Mondiali: Camerun-Russia del 28 giugno 1994, per lui 42 anni e 39 giorni. Nono posto all’italiano Marco Ballotta: l’ex portiere di Lazio, Modena e Reggiana ha collezionato oltre 500 gare da professionista e dal 2019 è diventato direttore generale del Castelverno, club nel quale ha militato come attaccante negli ultimi anni di carriera.

Ottava posizione per un altro portiere italiano, questa volta ancora in attività, si tratta delle leggenda Gianluigi Buffon. L’attuale portiere del Parma ha oggi 45 anni suonati. Settimo posto ancora una volta “nostrano” con l’estremo difensore Andrea Pierobon che ha disputato l’ultima gara da professionista all’età di 45 anni, 11 mesi e 13 giorni. Al sesto posto un altro portiere, questa volta scozzese, John Burridge che ha chiuso la carriera a 46 anni suonati. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluigi Buffon raccoglie la sfera durante la sfida di Serie B tra Parma e Como

La Top 5 dei giocatori più “anziani” della storia

La top 5 si apre con l’inglese Peter Shilton, fu lui a subire il gol della “Mano de Dios” di Maradona ai Mondiali, giocò l’ultima da professionista a 47 anni. Stessa età ma qualche mese in più per l’egiziano Essam El Hadary.

Sul podio c’è un altro britannico: Stanley Mattews, pallone d’Oro nel 1956, che ha chiuso la carriera a 50 anni suonati. Seconda posizione per il portiere inglese Kevin Poole (51 anni) e ritiratosi nel 2014. Al primo posto, come detto, l’infinito Kenzo Miura che a 56 anni ha ancora tanta voglia di giocare.