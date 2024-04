Mirco muore a 34 anni, il dolore della madre Fermina

Il dolore dietro la perdita di un figlio, solo una madre lo può capire. Mirco, 34 anni è morto la sera di venerdì 5 aprile in un tragico incidente. Il ragazzo stava raggiungendo i suoi amici per una cena, al quale non ha mai partecipato. Non c’è pace per Fermina, la madre di Mirco, che ha perso tutta la sua famiglia in quattro incidenti stradali diversi.

Mirco muore a 34 anni

Mirco Corneglio, 34 anni, dj conosciuto in tutto il territorio, è morto in un incidente con la sua moto a Bazzana di Mombaruzzo, mentre percorreva la strada provinciale che da Nizza porta ad Alessandria. Era con la sua Yamaha e aveva appuntamento con alcuni amici quando ha perso il controllo del mezzo e, uscito fuori strada, sarebbe sbalzato dalla sua motocicletta, morendo sul colpo. Sull’incidente indagano i carabinieri di Nizza Monferrato, oltre che i vigili del fuoco. Il sinistro non vedrebbe coinvolti altri mezzi. Corneglio recentemente aveva iniziato a lavorare in un’azienda vinicola di Calamandrana

La notizia della sua morte ha lasciato amici e familiari in uno stato di profondo dolore, aggravato dal ricordo di una tragedia simile che aveva colpito la famiglia anni prima.

Il dolore della madre Fermina

La morte di Mirko ha riportato dolore nella vita di mamma Fermina, vedova da ventidue anni quando sempre in un incidente morì il marito Roberto. L’uomo stava caricando un container quando fu investito dall’auto di un collega di Tortona. Nel 2002 Mirco aveva solo dodici anni.

Un dolore continuo per la donna che solo un anno dopo si ritrovò a dover seppellire anche un altro figlio, Hernando Rodriguez Cauto. Lo aveva avuto da un precedente matrimonio. La morte durante un incidente avvenuto in Valle San Giovanni, a Nizza. Era in auto. Portato a Torino era morto poi in ospedale dopo qualche ora di agonia. L’ultima perdita invece nel 2016 a Opessina tra Agliano e Castelnuovo Calcea, sulla strada Asti – Mare. A morire la figlia Sonia, 22 anni, al tempo commessa in un negozio di abbigliamento di Nizza. Un incidente che era avvenuto all’alba e non le aveva dato scampo. Venerdì scorso anche l’ultimo figlio se n’è andato e ora nessuno potrà più sostenere quella donna, segnata da un tragico destino.