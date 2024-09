Miracolo di San Gennaro, succede oggi

Oggi, giovedì 19 settembre 2024, a Napoli (e in tutta l’Italia) si festeggia San Gennaro, santo patrono della città. Come ogni anno, i partenopei sono in attesa che si sciolga il sangue del Santo. Un miracolo che si ripete il 19 settembre di ogni anno. (Continua…)

Il miracolo di San Gennaro

San Gennaro è stato un vescovo romano martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre. È il patrono di Napoli e nel duomo della città sono conservate alcune ossa del suo scheletro insieme a due ampolle che contengono il suo sangue. Ogni anno, il 19 settembre e il 16 dicembre, si ripete il miracolo: il sangue del santo si scioglie. La credenza popolare considera la figura di San Gennaro fondamentale nell’arresto dell’eruzione del Vesuvio del 1631, quando le sue reliquie furono portate in processione ed esposte di fronte al vulcano attivo. Ogni anno, il 19 settembre è fitto di eventi a Napoli. Anche oggi, infatti, succederà qualcosa di molto importante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)