Il segno zodiacale sia per l’astrologia occidentale sia per quella indiana è una delle dodici suddivisioni in parti uguali dello zodiaco. Per tradizione, ogni segno zodiacale prende il nome da una costellazione, seguendo il seguente ordine: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci. L’oroscopo è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L’arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di oggi di Branko. (Continua a leggere dopo le foto)

Branko, l’oroscopo di oggi: qual’è il segno fortunato

“Le stelle di Branko”, l’oroscopo di oggi mercoledì 18 settembre 2024. Il segno del mese è sicuramnete la Bilancia, ma anche gli altri sembrano avere fortuna. Per gli Ariete luna piena nel segno che vi precede: il mondo privato, intimo, nascosto. Il lontano o il recente passato, ricordi che qualche volta provocano attimi di malinconia, ma poi interviene Marte e vi risveglia, spinge con forza avanti. Questa Luna ancora piena di luce entra nel segno in mattinata, illumina per primo l’ambiente familiare, organizzatevi anche per i prossimi giorni. Domenica inizia l’autunno, rilassatevi e fatte in modo che si rilassi anche il vostro amore. Il Toro non può lamentarsi. Le stelle vi stanno portando continuamente alla ribalta della vita professionale, offrendovi in dono possibilità di successo e di guadagno fuori dal comune. Dovete attivarvi da oggi a domenica, giorno dell’equinozio d’autunno, pronti ad affrontare anche qualche ostacolo che si mette tra voi e quello che volete ottenere. Siete protetti da forze cosmiche che consentono molto, quasi tutto. Prima gli affari, poi fatevi travolgere dalla passione di Marte. Cari Gemelli un mese fa siete partiti con idee giuste nel lavoro e nell’attività professionale autonoma, affari. Non importa se si fosse bloccato qualcosa negli ultimi giorni, esattamente dal lunedì 9 quando Mercurio è passato in Vergine, adesso avrete modo di recuperare. Questa stancante e nervosa Luna piena passa in Ariete, inizierete l’autunno con un’altra e ben più promettente Luna nel vostro segno, ce la farete! Non parlate troppo in amore anche se il coniuge vi rimprovera.

Cari Cancro vi piace Debussy? Una sua composizione, “Chiaro di luna”, è in sintonia con questa Luna in Pesci diventata Superluna alle ore 4:34. Per voi è una fase fortunata, da lontano porta notizie e persone che saranno molto gradite al vostro cuore. Voi sentimentalmente soli, forse abbandonati la scorsa primavera, potete sperare in un incontro che vi fulminerà all’istante. L’atmosfera potrà essere disturbata a causa di un certo disordine nell’ambiente professionale, credete a tutti e a nessuno. “Buongiorno, Luna!”, per il Leone. Dopo essere diventata Superluna in Pesci, passa in aspetto diretto e bellissimo dal segno dell’Ariete, per guidarvi poi fino all’equinozio d’autunno. Tutto quello che avete programmato sarà realizzato, eppure oggi il vostro stato d’animo è irrequieto, e voi non sapete nemmeno perché. Un breve viaggio potrebbe avere un effetto benefico su di voi, decidetevi all’istante e solo dopo direte al vostro amore di preparare la borsa per il viaggio. Per la Vergine sono importanti colloqui e rapporti con persone più anziane e più esperte di voi, specie se avete bisogno di consigli e di una guida nella professione, settore che Mercurio mette al centro dell’interesse generale. Questa Luna piena congiunta a Saturno vi rende ben visibili nell’ambiente di sempre e nel mondo esterno. Ce la farete in tutto grazie alla stessa Luna che in mattinata passa in Ariete, la vostra miniera di idee geniali. Intervallate gli impegni con momenti di relax e di amore.

