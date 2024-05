Oroscopo Paolo Fox, le prime previsioni di Giugno 2024

Il noto astrologo Paolo Fox ha svelato, all’interno del suo libro, quali sono le previsioni per il mese di giugno 2024 segno per segno. C’è chi potrà gioire e chi invece dovrà stringere i denti. Non tutti, infatti, saranno fortunati. (Continua…)

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox è nato a Roma e fin dall’adolescenza si è avvicinato all’astrologia e all’esoterismo grazie alla nonna. Nel 1988 viene notato da Paolo Villaggio, che lo invita come ospite in un suo programma televisivo in onda su Odeon TV in qualità di astrologo. A partire dal 1997 inizia a collaborare con Radio LatteMiele e Radio Deejay curando i servizi astrologici e inizia a scrivere articoli per il magazine DiPiù. Nello stesso anno appare anche in televisione in “Per tutta la vita”, “In bocca al lupo!” e “Domenica In”. Dal 2002 entra a far parte del cast dei “Fatti vostri” e nella trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)