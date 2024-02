Home | Paolo Fox, l’oroscopo di Marzo 2024 segno per segno: cosa dicono le stelle

Oroscopo di Paolo Fox. Febbraio sta per concludersi e urgono indicazioni su quello che dobbiamo aspettarci nel mese di Marzo. A venirci in aiuto è il più noto astrologo della televisione italiana, Paolo Fox, il quale ha una previsione per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo di Marzo 2024

Paolo Fox è tornato a regalarci le sue previsioni stellari. Chi sarà il favorito delle stelle e chi, invece, dovrà armarsi di pazienza per affrontare le sfide? Ce ne parla il noto astrologo di Radio Lattemiele e de I Fatti Vostri su Rai2. Fox ci aveva già ragguagliato sull’ oroscopo generico dell’anno 2024, ma ora è il momento di scendere nel dettaglio e valutare le previsioni per il mese di marzo. Vediamo cosa dicono gli astri su ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: Con l’arrivo del mese di marzo, i nati sotto al segno dell’Ariete devono tenersi pronti: potrebbero esserci grandi cambiamenti che non andranno sottovalutati. In ogni caso è il momento giusto per una svolta nella vostra vita, quindi sarete pronti ad accoglierla. Chi è in competizione sul lavoro potrebbe vivere dei cambiamenti anche radicali, ma tutto sommato il futuro è roseo.

Toro: I nati sotto il segno del Toro godono della protezione di Saturno per tutto il mese, ma potranno contare anche sugli influssi positivi di Giove. Se vi siete imbarcati in una qualche battaglia legale, gli astri ora vi daranno un po’ di tregua.

Gemelli.: Saturno è contro e dovrete armarvi di prudenza e tolleranza. Fino al mese di marzo la situazione finanziaria non sarà delle più rosee. Da fine maggio bisognerà prestare attenzione perché Giove arriverà nel segno.

Paolo Fox, Cancro, Leone e Vergine

Cancro: I progetti coltivati a lungo finalmente prendono il via e avrete un po’ di soddisfazione dopo la vostra tenacia. Fino a maggio potrete contare sull’influsso positivo di Giove. Gli astri vi sorridono anche nel caso vogliate lanciarvi in una nuova società.

Leone: In primavera ritroverete qualche risorsa in più su cui poter contare. Potete cavalcare la vostra voglia di rimettervi in gioco con maggiore entusiasmo e forza di volontà, perché gli astri sono con voi. Quindi, allontanate la paura del futuro e lanciatevi.

Vergine: Siete arrivati al limite: lasciate alle spalle le situazioni di tensione. Sono favorite le dinamiche lavorative e andranno bene che le acquisizioni, ma con attenzione. Non serve azzardare troppo, meglio prendere qualche precauzione e decidere con lucidità. Per questo è importante che ricordiate di non farvi sommergere dalle tensioni.

L’oroscopo continua nella pagina successiva