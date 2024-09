L’oroscopo di Branko, giornata di emozioni potenti per questo segno

Varie. Quali sono le previsioni astrali di oggi, sabato 14 settembre 2024, secondo l’oroscopo di Branko? L’astrologo ha esaminato gli astri e le sue previsioni sono state diffuse tramite RDS e pubblicate su vari portali online come Il Corriere della Città e Solodonna.it. Di seguito, l’oroscopo completo segno per segno per la giornata odierna. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Maltempo: neve, trombe marine e nubifragi si abbattono sull’Italia. Cosa succede

Leggi anche: Investito dopo il furto, scoperta la vera identità della vittima: chi è in realtà

L’oroscopo di Branko di oggi: le previsioni segno per segno

Ariete

La Luna, in congiunzione con Plutone, porta una certa quiete emotiva, lontana da eccessi mentali o passionali. Non c’è nulla di negativo, ma anche i combattivi dell’Ariete ogni tanto devono riposare e affidarsi a chi ha conquistato il loro cuore. È una giornata di forti emozioni, ideale per dedicare tempo alla famiglia e al riposo.

Toro

Come recita una famosa canzone di Zucchero, oggi potreste sentire forte il bisogno d’amore. La Luna in congiunzione con Plutone e il contatto con Venere risvegliano passioni profonde, ma attenzione a non diventare troppo possessivi. Ottime le capacità di gestione dei beni familiari, con prospettive economiche molto favorevoli. Preparativi per la Luna piena in Pesci.

Gemelli

L’amore è protagonista anche in questo sabato, e domani, con la Luna in Acquario, le cose andranno ancora meglio. Potreste convincere qualcuno della validità dei vostri progetti lavorativi e ricevere supporto economico da una figura maschile influente. Plutone favorisce una rinascita professionale, e il senso di appartenenza alla famiglia si rafforza.

Cancro

Le stelle si presentano impegnative e potrebbero causare stanchezza, soprattutto per chi ha responsabilità familiari. La Luna oggi si scontra con Venere e Marte, creando tensioni nel matrimonio, ma l’arrivo degli amici potrebbe riportare serenità. Siete già coinvolti in una sfida che promette soddisfazioni, ma fate bene a mantenere riserbo sui vostri obiettivi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva