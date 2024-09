Home | Investito dopo il furto, scoperta la vera identità della vittima: chi è in realtà

Ha fatto molto scalpore la vicenda che ha visto – suo malgrado – protagonista Cinzia Dal Pino, imprenditrice 65enne di Viareggio, che, dopo aver subito un furto, ha rincorso e investito il ladro, schiacciandolo contro una vetrina e uccidendolo. La donna si trova ora agli arresti domiciliari, ma nel frattempo è spuntata fuori la vera identità del ladro: non è Said Malkoun. (Continua…)

Cinzia Dal Pino non ha investito Said Malkoun

Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, l’imprenditrice 65enne Cinzia Dal Pino avrebbe investito e ucciso un ladro dopo aver subito un furto. L’ha rincorso e investito quattro volte con la sua auto, schiacciandolo contro una vetrina. La donna in un primo momento è stata condotta in carcere, mentre adesso si trova agli arresti domiciliari. La vicenda ovviamente ha diviso l’opinione pubblica: da una parte c’è chi sostiene che la donna abbia fatto bene, dall’altra c’è chi ovviamente condanna il gesto. Nel frattempo, però, spunta fuori la vera identità di Said Malkoun. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)