Maltempo: neve, trombe marine e nubifragi si abbattono sull’Italia. Cosa succede

Varie. Maltempo – L’estate sembra essere giunta al termine con largo anticipo, segnando un drastico calo delle temperature in tutta Italia. Le massime si aggirano tra i 20 e i 23 gradi, mentre in Pianura Padana le minime scendono fino a 5-6 gradi. Un clima insolitamente rigido per metà settembre, con neve che ha interessato le Alpi e il Gran Sasso, e piogge che si sono abbattute da Nord a Sud. A Ostia e Ischia, due trombe marine hanno sorpreso gli abitanti, offrendo un assaggio di autunno inoltrato e, in alcuni casi, quasi di inverno.

I meteorologi parlano di un “irruento cambiamento”, caratterizzato da nevicate che hanno imbiancato paesaggi inaspettati. Sulle Dolomiti, in Veneto, la neve è scesa fino a 1.600 metri di altitudine, mentre sul Gran Sasso il Rifugio Franchetti, a 2.433 metri, e la località di Campo Imperatore sono state ricoperte da un manto bianco. Anche in Valle d’Aosta le temperature si sono abbassate bruscamente, con le prime nevicate attorno ai 2.000 metri e qualche fiocco di neve caduto nei paesi di montagna, dalla Val di Rhêmes a Cervinia. Il maltempo ha provocato disagi e allagamenti in diverse zone della Penisola, creando un panorama quasi invernale in pieno settembre. (Continua a leggere dopo la foto)

Maltempo sulle Dolomiti: una vittima e diversi escursionisti soccorsi

Il maltempo ha sorpreso anche gli escursionisti più esperti sulle Dolomiti, causando tragiche conseguenze. Giovedì 12 settembre 2024, una tempesta di neve in Val Gardena ha provocato la morte di una donna canadese di 57 anni. La donna, insieme al marito di 56 anni, stava percorrendo l’Alta Via 2 quando la coppia è stata colta di sorpresa dalle condizioni meteorologiche avverse. A circa due chilometri dal rifugio Puez, a 2.475 metri di altitudine, i due hanno perso l’orientamento a causa del buio e della neve. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la donna era ormai priva di sensi e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta. Il marito è stato ricoverato all’ospedale di Bolzano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Lo stesso maltempo ha messo in difficoltà altre due escursioniste tedesche, soccorse il giorno successivo, venerdì 13 settembre, nelle Pale di San Martino, al confine tra Trentino e Veneto. Le due giovani, nate nel 1994 e nel 1996, avevano perso il sentiero a causa della neve e del vento nei pressi del passo dell’Orsa. Fortunatamente, è andata meglio a un padre e a sua figlia, entrambi americani, sorpresi da neve e vento in Val Pusteria. I due sono stati salvati dal Soccorso Alpino dopo aver trascorso una notte all’aperto, protetti solo da una piccola tenda.

