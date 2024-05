Ada Alberti, l’oroscopo della settimana: le previsioni

Oroscopo di Ada Alberti – Dopo averci fornito l’oroscopo completo per il mese di maggio, l’astrologa è ritornata con le previsioni di questa settimana (dal 13 al 19 maggio). Le risposte degli Astri sono state annunciate durante “Notizie belle dalle Stelle”, la rubrica dedicata all’oroscopo di Mattino 5. Ecco quali saranno i segni fortunati nei prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di Maggio 2024: quali sono i segni fortunati

Leggi anche: Simon & The Stars, i segni più fortunati a Maggio: la classifica

Ariete, Toro e Gemelli: l’oroscopo di Ada Alberti

Ariete: Se avete dei progetti in cantiere, è il momento di metterli in azione senza esitazione. Siate audaci e non temete di lanciarvi per realizzare i vostri obiettivi. Tenete presente che alla fine del mese Giove entrerà nel vostro segno, offrendovi il suo sostegno.

Toro: Buone notizie in arrivo, con un notevole fascino che vi caratterizza in questi giorni, accompagnato da una generosa dose di fortuna grazie al favorevole influsso di Giove. Inoltre, Mercurio favorirà le vostre idee, consentendovi di portare avanti progetti significativi. Venerdì in particolare è un momento propizio per osare.

Gemelli: Il settore degli affari è molto favorevole per voi in questo periodo, così come la sfera delle relazioni. Approfittatene al massimo: uscite, mettetevi in gioco e non trascurate quella telefonata importante che avete in programma. Ricordatevi di agire senza tanti ripensamenti, è ora di agire. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Meteo, addio al caldo in Italia: cosa succederà nei prossimi giorni

Cancro, Leone e Vergine: cosa dicono le Stelle

Cancro: State ancora affrontando delle sfide significative in questo periodo, ma non c’è motivo di temere. Riceverete un aiuto in qualche modo, soprattutto durante la giornata di venerdì. Questo supporto si estenderà anche al vostro mondo emotivo e sentimentale.

Leone: Anche voi, come il Cancro, dovrete affrontare delle sfide importanti in questo momento. È necessario mettere in gioco tutta la vostra abilità, attenzione e diplomazia, soprattutto nella giornata di martedì. Inoltre, fate attenzione alle questioni finanziarie, è importante essere cauti.

Vergine: Questa settimana i progetti di coppia godono di un favore particolare, e c’è la possibilità che alcuni di voi incontrino l’anima gemella. È dunque un periodo propizio per l’amore e, per alcuni, potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti come il matrimonio. Tuttavia, prestare attenzione alle collaborazioni lavorative, potrebbe essere necessario fare delle scelte cruciali in questo ambito.

Scopriamo gli altri segni zodiacali nella pagina successiva