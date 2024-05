Milena scomparsa, la confessione choc dopo il ritrovamento

L’Italia si ritrova di nuovo a dover far chiarezza sull’ennesimo caso di cronaca. Sono sempre di più le donne che spariscono nel nostro Paese e per questo la scomparsa di Milena aveva fatto preoccupare tantissime persone, ma per fortuna la donna è stata ritrovate e sta bene. La maestra di ballo ha poi raccontato che cosa le sarebbe accaduto, lasciando tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

Milena scomparsa, la confessione dopo il ritrovamento

“Non sono stata rapita, volevo uccidermi”, ha confessato nel corso di un nuovo interrogatorio Milena Santirocco, la maestra di ballo di Lanciano, scomparsa due domeniche fa e ritrovata a Castel Volturno sabato sera. Dopo aver raccontato di un rapimento da parte di due persone incappucciate, che avrebbero anche tentato di annegarla, come riportato da Il Messaggero, è crollata e ha detto di aver inventato tutto: “Ero disperata, volevo togliermi la vita”.

