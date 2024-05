Milena Santirocco è stata ritrovata viva a sei giorni dalla sua scomparsa da Lanciano (Chieti in Abruzzo). La maestra di ballo aveva fatto perdere le sue tracce alimentando molte preoccupazioni. Ecco come è stata ritrovata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Guerrina Piscaglia, la notizia choc a 10 dalla scomparsa

Leggi anche: 15enne scomparsa in Italia, ricerche finite: come l’hanno trovata

La scomparsa di Milena

Milena Santirocco è stata finalmente ritrovata dopo due giorni di appelli e operazioni da parte delle autorità. Anche i familiari si erano mobilitati per diffondere la notizia e cercare supporto da chiunque potesse contribuire con qualche informazione su dove si trovasse la donna. Domenica scorsa, dopo avere pranzato con i figli, Milena era uscita in auto per fare una passeggiata, ma non era più rientrata. La 54enne era sparita senza lasciare traccia: il suo profilo Facebook risultava eliminato e il suo telefono non raggiungibile; due elementi che avevano aumentato l’apprensione di amici e famiglia. Inoltre l’automobile di Milena era stata rivenuta a Torino di Sangro con una gomma a terra. (Continua a leggere dopo le foto…)

Leggi anche: Ragazza scomparsa da 5 notti, il ritrovamento choc: cosa c’era vicino casa

Il ricongiungimento con i familiari

Ora però la buona notizia: dopo drammatici giorni di ansia, Milena Santirocco è stata ritrovata e sta bene. La 54enne è già stata messa in contatto con i suoi familiari. Ma cos’è successo all’insegnante di ballo di Lanciano in questo periodo di assenza? Vediamo come è stata ritrovata la donna.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva