Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2024. Una ragazza di soli 21 anni è stata investita da un'auto. Inutili i tentativi di soccorso, i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Incidente a Napoli, ragazza di 21 anni investita e uccisa nella notte

L'incidente è avvenuto nella notte di oggi, domenica 5 maggio 2024. La ragazza è stata travolta mentre era a piedi intorno alle 6 di mattina, nei pressi dell'incrocio tra via Cattolica e via Cavalleggeri Aosta. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla: la ragazza è scomparsa a soli 21 anni. La Polizia Locale si è occupata dei rilievi del caso insieme agli agenti della sezione Infortunistica Stradale. In seguito all'incidente, per la messa in sicurezza della carreggiata e per i rilievi, è stato necessario chiudere un tratto di strada alla circolazione. Nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia sul corpo della giovane vittima.

Un altro tragico incidente a Napoli

Negli stessi minuti, a Napoli, un’altra giovane donna è stata investita da un’auto. L’incidente si è verificato in via Leopardi, a Fuorigrotta, all’altezza delle Scuole Pie. La ragazza è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, fa sapere Fanpage.