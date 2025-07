Milan, Vlahovic resta il sogno per l’attacco: nuovi contatti con l’entourage

Il Milan di Massimiliano Allegri prosegue il proprio lavoro nella tournée estiva tra Asia e Australia, dove i rossoneri sono impegnati in una serie di test internazionali. Dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal a Singapore (1-0) e la convincente vittoria per 4-2 contro il Liverpool a Hong Kong, il prossimo impegno è fissato per giovedì 31 luglio a Perth contro il Perth Glory. Intanto, il mercato continua a tenere banco, con l’attacco rossonero al centro delle riflessioni della dirigenza.

❗️Max Allegri is pushing hard to bring Dušan Vlahović to Milan, dreaming of pairing Vlahović with Santi Giménez.



— @MatteMoretto | @XyesSport pic.twitter.com/EdCGkqlRPp — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) July 27, 2025

Leao protagonista, Gimenez in arrivo, ma l’obiettivo resta Vlahovic

Tra i protagonisti della tournée c’è Rafael Leao, spesso impiegato come prima punta, autore di giocate e gol che dimostrano una rinnovata determinazione. È atteso anche il ritorno di Santiago Gimenez, nuovo rinforzo offensivo arrivato durante il mercato invernale, ma l’attenzione del Milan resta alta su un profilo di ben altro calibro: Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, ancora legato alla Juventus con un contratto da circa 12 milioni netti annui fino al 2026, rappresenta una pista concreta ma complessa. Il club bianconero lo valuta almeno 20 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza, mentre i rossoneri non sembrano intenzionati a investire quella somma nell’immediato. Inoltre, l’ingaggio elevato resta un nodo da sciogliere, a meno che non venga ridotto sensibilmente o suddiviso.

ROME, ITALY – MAY 15: Massimiliano Allegri head coach of Juventus FC celebrate the victory of the Coppa Italia with Dusan Vlahovic of Juventus FC during Atalanta BC v Juventus FC – Coppa Italia 2023/2024 Final match at Olimpico Stadium on May 15, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Nelle ultime ore sono emersi nuovi segnali di movimento nella trattativa. La dirigenza rossonera ha riavviato i contatti con l’entourage di Vlahovic per verificare la possibilità di trovare una soluzione sul piano economico. L’apertura da parte del giocatore a un contratto pluriennale compatibile con i parametri salariali del Milan è un elemento che potrebbe favorire un’accelerazione.

Resta però da chiarire se ci saranno margini concreti per intavolare una trattativa vera e propria con la Juventus. Al momento, il Milan resta vigile e attende possibili sviluppi, consapevole che un colpo come Vlahovic potrebbe cambiare il volto dell’attacco rossonero.

Leggi anche: