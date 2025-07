Donnarumma al bivio: si decide entro l’estate

Dopo una stagione da pallone d’oro, il futuro di Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain resta in bilico. Il portiere azzurro, con contratto in scadenza nel 2026, aspetta ancora uno sviluppo dalle trattative per il rinnovo che vanno avanti da più di un anno senza una soluzione definitiva. Nonostante il rendimento eccellente e la volontà di restare a Parigi espressa più volte dal giocatore e dal suo entourage, il nodo economico blocca l’accordo.

Manchester United are in the race to sign Gianluigi Donnarumma alongside Manchester City. pic.twitter.com/SxI2DLm3y6 — Kenny (@UTDKenny) July 26, 2025

Il Psg, secondo quanto indicato dal consulente sportivo Luis Campos, propone un rinnovo con uno stipendio simile all’attuale (circa 11-12 milioni netti a stagione), ma con una parte variabile legata alle presenze in campo che può arrivare fino al 30% del salario totale. Una formula che non convince Donnarumma, considerato oggi uno dei migliori portieri al mondo.

Secondo il quotidiano francese L’Equipe, la situazione dovrà sbloccarsi entro la fine dell’estate. Dopo il caso Mbappé, il club parigino non vuole rischiare di perdere un altro campione a parametro zero. Il piano iniziale prevedeva una risoluzione del nodo subito dopo il Mondiale per Club, ma a oltre dieci giorni dalla conclusione del torneo non sono ancora arrivate novità sostanziali.

L’entourage di Donnarumma ha fatto sapere che la trattativa riprenderà dopo le vacanze, dal 4 agosto, quando il portiere tornerà ad allenarsi a Poissy. Da Parigi però si preparano a ogni eventualità. Nel caso in cui non si raggiungesse l’accordo, il Psg punterebbe sul giovane portiere Chevalier, proveniente dal Lille, e cercherebbe di trovare una sistemazione a Donnarumma già in questa finestra di mercato. (continua dopo la foto)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 13: Gianluigi Donnarumma #1 of Paris Saint-Germain reacts following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Nei mesi scorsi si era parlato con insistenza dell’Inter, ma la pista appare oggi poco praticabile, sia perché il club francese non intende perdere il giocatore senza incassare, sia per i costi troppo elevati per le casse nerazzurre.

Si apre così uno scenario inglese: il Chelsea ha mostrato interesse. I Blues, che hanno bussato alla porta del Milan per Mike Maignan senza trovare l’accordo, potrebbero puntare a Donnarumma come sostituto del titolare Robert Sanchez, decisivo nella recente vittoria del Mondiale per Club.

La possibilità di ingaggiare uno dei portieri migliori al mondo è un’opzione che stuzzica fortemente il club londinese. E secondo alcuni anche il Manchester City sarebbe interessato. La caccia a Donnarumma è appena iniziata.

