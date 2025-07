Milan, senti Allegri: “Con questo super Leao si va lontano”

Il Milan ha battuto il Liverpool in amichevole a Hong Kong mostrando segnali incoraggianti. La squadra rossonera si è imposta con personalità e qualità, trascinata da un ottimo Rafael Leao, autore di un gol splendido. Ed è proprio sul portoghese che si sono concentrate le lodi del Mister.

Massimiliano Allegri dopo Liverpool-Milan 2-4 ha commentato la prestazione della sua squadra in modo molto positivo 🗣



Il tecnico toscano ha speso belle parole anche per Rafael Leao

Ma non è stata solo una questione tecnica: l’intensità e l’organizzazione senza palla hanno colpito tanto quanto le giocate individuali. Il test ha confermato i progressi fatti durante questa pre-season.

Nel post-partita, Massimiliano Allegri ha espresso grande soddisfazione per quanto visto in campo: “Vedo un atteggiamento propositivo da parte dei ragazzi, questa cosa mi rende molto felice. Stanno lavorando benissimo in questa pre-season. E soprattutto si è alzato di molto il livello di sofferenza: questo fa sì che, quando non abbiamo la palla, la squadra si difende molto bene”. (continua dopo la foto)

Un focus particolare è stato riservato a Rafael Leao, che contro il Liverpool ha agito da centravanti: “Rafa ha agito molto bene da prima punta. Lo reputo un calciatore importante, che ha qualità straordinarie: credo che stia crescendo e ha adesso una età matura per fare una stagione di alto livello”.

Un Milan intenso e ordinato, con un Leao sempre più centrale nel progetto: Allegri sorride, e i tifosi iniziano a sognare.

