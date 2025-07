Milan-Jashari, ultima offerta al Bruges: ora si attende la risposta

Il Milan accelera per Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Bruges, individuato come obiettivo primario per rinforzare la mediana. L’operazione potrebbe entrare nella fase decisiva grazie alla recente cessione di Emerson Royal al Flamengo, che ha fruttato 9 milioni di euro. Una parte di questo tesoretto sarà reinvestita per tentare l’ultimo assalto al talento classe 2002.

🚨🔴⚫️ AC Milan’s proposal on Club Brugge’s table for Ardon Jashari is worth €33.5m plus €5m add-ons.



Igli Tare: “We made a really important bid for Jashari and we won’t go over this”, told Gazzetta. pic.twitter.com/fPzpwUCT9S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Nuova offerta da 33,5 milioni più bonus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha rilanciato con una proposta da 33,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, dopo che una prima offerta da 32,5 milioni più 2-3 di bonus era stata rifiutata. Il club belga, che continua a valutare il giocatore intorno ai 40 milioni, non sembra disposto a fare sconti, ma i rossoneri non intendono spingersi oltre.

«Siamo in buoni rapporti con il Bruges – ha dichiarato il direttore sportivo Igli Tare – e abbiamo presentato un’offerta che riteniamo congrua al valore del giocatore. Non abbiamo intenzione di rilanciare ulteriormente».

CAIRATE, ITALY – JULY 11: Head coach AC Milan Massimiliano Allegri and sporting director AC Milan Igli Tare look on during AC Milan medical tests at Milanello sports center on July 11, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Jashari ai margini del progetto Bruges

Intanto, Jashari continua a essere escluso dal progetto tecnico del Bruges. Il centrocampista svizzero ha svolto la preparazione estiva lontano dalla squadra, ha saltato tutte le amichevoli e non è stato convocato per l’esordio in campionato contro il Genk. Un chiaro segnale del suo desiderio di cambiare aria e vestire la maglia del Milan il prima possibile.

Attesa per la risposta finale

La palla ora passa al Club Bruges, chiamato a dare una risposta definitiva all’ultima offerta milanista. La sensazione è che il tempo stringa: o l’accordo si chiude nei prossimi giorni, oppure il Milan potrebbe virare su altri obiettivi. Jashari, dal canto suo, ha già fatto capire in modo inequivocabile quale sia la sua volontà.

Leggi anche: