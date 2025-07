Napoli, buona la seconda: battuto il Catanzaro, e c’è una bella novità

Il Napoli di Antonio Conte chiude con una vittoria la prima parte del ritiro estivo, superando 2-1 il Catanzaro davanti a un pubblico festante in Trentino. Il nuovo tecnico azzurro, nonostante le tante assenze, ha mostrato un’idea chiara e un atteggiamento offensivo già ben riconoscibile.

A decidere la sfida sono stati Giacomo Raspadori e Lorenzo Lucca, quest’ultimo al primo centro con la nuova maglia. Pronti via, e gli azzurri colpiscono due volte nei primi sette minuti. Al 5’, Neres si inventa una giocata delle sue e serve un assist perfetto a Raspadori, che firma l’1-0. Passano appena due minuti e il protagonista è Lucca, che si procura e realizza il calcio di rigore del raddoppio, mostrando grande personalità.

Conte, privo di Buongiorno, Anguissa, McTominay, Gilmour e Simeone, rispolvera un esperimento già visto: Raspadori mezzala in un centrocampo di fantasia completato da De Bruyne, apparso in crescita, e Jack ai lati di Lobotka. Davanti, il tridente con Lang, Lucca e un Neres in grande spolvero. Il Napoli domina e sfiora più volte il tris con Beukema (palo) e Di Lorenzo (colpo di testa a lato).

Nel secondo tempo Conte rivoluziona la squadra. Rimane in campo solo Lukaku, apparso affaticato e condizionato da un fastidio alla schiena, frutto del lavoro extra svolto in mattinata. Il Catanzaro approfitta di una disattenzione di Hasa e accorcia con Iemmello. Il Napoli rischia qualcosa, ma si affida ai riflessi di Contini per mantenere il vantaggio, mentre Vergara, Zerbin e Coli Saco non riescono a chiudere i conti.

Applausi per tutti al triplice fischio, tra i fuochi d’artificio e il tricolore che sventola nel cielo trentino. Domani ultima sgambata, poi due giorni di riposo e ripartenza verso Castel di Sangro, dove il Napoli affronterà Brest, Girona e Olympiacos in tre test internazionali. Conte intanto aspetta l’arrivo di un esterno offensivo per completare l’organico.

