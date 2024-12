Milan, si ferma Leao: le ultime notizie sul suo infortunio

Continuano i problemi per il Milan sul fronte infortuni. Nel corso della sfida contro il Verona al Bentegodi, Rafael Leao ha lasciato il campo al 30’ per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Theo Hernandez. Leao era rientrato in grande spolvero dopo il braccio di ferro con Fonseca, che spesso lo ha lasciato in panchina a inizio stagione.

Rafael #Leão è stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo di #HellasVeronaMilan, a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato #TheoHernandez. Continua quindi l'emergenza anche in casa #Milan. #SerieA #RafaLeao pic.twitter.com/qLpCj2PxQB — Oggi Sport Notizie (@OggiSportNotiz2) December 20, 2024

Il tecnico portoghese si augura quindi che lo stop del suo connazionale sia di breve durata, per poterlo rivedere in campo al più presto. Secondo le prime informazioni, poi confermate, per Leao si tratterebbe di un risentimento al flessore sinistro che richiederà ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

L’allenatore rossonero, Paulo Fonseca, ha cercato di rassicurare tutti al termine della partita: “Parlando con lui è sembrato più uno stop preventivo che qualcosa di grave. Non dovrebbe essere niente di speciale, ma ovviamente nei prossimi giorni valuteremo la situazione”.

In conferenza stampa, il tecnico ha ribadito l’ottimismo: “Rafa mi ha detto che non è niente di speciale. Sono fiducioso che possa esserci contro la Roma. Come per Pulisic, vedremo”. A tranquillizzare ulteriormente i tifosi è stato lo stesso Leao, che sui social ha scritto: “Torno presto“.

Il Milan, però, non può permettersi passi falsi nella gestione degli infortuni, soprattutto visto il fitto calendario da affrontare. Il match contro la Roma è in programma il 29 dicembre a San Siro, mentre la Supercoppa Italiana contro la Juventus si giocherà il 3 gennaio in Arabia Saudita. Con l’emergenza che coinvolge Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e Morata, lo staff tecnico dovrà valutare con attenzione il recupero di Leao per evitare ricadute.

Leggi anche: