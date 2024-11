Milan, sempre mosse a sorpresa nei big match: Fonseca studia il piano anti-Juve

Milan-Juventus di sabato 23 alle 18 è il big match della tredicesima giornata della Serie A: il piano d’azione dell’allenatore rossonero Paulo Fonseca. Con il rientro di Gabbia e Reijnders, il trainer portoghese prepara il Milan per il confronto tattico con la Juventus, una sfida che richiede scelte ponderate, anche considerando il possibile schieramento di Weah come falso nove per i bianconeri.

Fonseca sembra intenzionato a sfruttare Tomori per gestire la velocità dell’attacco juventino, affiancandolo a Gabbia in difesa, con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. A centrocampo, Fonseca ha diverse opzioni, con un 4-3-3 o 4-2-3-1 che detteranno l’organizzazione dell’attacco. Se Fonseca sceglie il 4-3-3, Fofana e Reijnders, fissi a centrocampo, potrebbero essere affiancati da Musah per offrire maggiore copertura e contrastare Yildiz. Questo schieramento faciliterebbe un attacco con Pulisic e Leao sugli esterni e Morata come punta centrale.

In alternativa, Fonseca potrebbe adottare il 4-2-3-1, formando una trequarti offensiva con Loftus-Cheek centrale tra Pulisic e Leao. Un’alternativa prevede l’inserimento di Chukwueze, che potrebbe posizionarsi al centro accanto a Morata, ricreando il blocco difensivo che aveva destabilizzato l’Inter. La strategia di Fonseca, in continua evoluzione, mira a neutralizzare le manovre della Juventus con mosse adattabili. Nonostante le possibili scelte, è probabile che Fonseca sorprenda ancora, dato il suo talento nell’adattare il gioco a seconda degli avversari.

