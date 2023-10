Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato contro la Juventus, valido per la nona giornata. Recuperati Krunic e Kalulu, a centrocampo ballottaggio tra Pobega e Musah. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Marotta: “Inter ultimo club della mia carriera”

Leggi anche: Napoli, cura De Laurentiis: vicinanza a Garcia dopo la corte a Conte

Rade Krunic scende in campo per una sessione di allenamento nello stadio di Los Angeles durante il ritiro americano del Milan

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa il giorno della vigilia di Milan-Juventus, big match di campionato e valido per la nona giornata. Il tecnico rossonero ha parlato dell’importante della partita e della situazione infortunati:

“La vittoria sarebbe importante per fiducia, l’autostima e la consapevolezza. Giroud e Leao fondamentali, ma se vinciamo con un gol di un altro giocatore va benissimo lo stesso. Krunic e Kalulu recuperati, piena fiducia in Mirante“.

I ballottaggi

Emergenza tra i pali per il Milan, che dovrà rinunciare a Maignan per squalifica e a Sportiello per infortunio: il titolare sarà Mirante. In difesa Florenzi prenderà il posto di Theo Hernandez. A centrocampo invece non recupera Loftus-Cheek: al suo posto ballottaggio tra Musah e Pobega, con il primo favorito.

Completeranno il reparto Reijnders e Adli, favorito su un Krunic recuperato ma non ancora in condizione. Davanti nessun dubbio: spazio al tridente Pulisic, Giroud e Leao.