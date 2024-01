Home | Milan: Krunic in partenza, per la difesa piace Nianzou Kouassi

Giorni di fermento per il mercato del Milan, che non vuole farsi cogliere impreparato in questa finestra invernale. In chiusura l’affare con il Fenerbahce per la cessione a titolo definitivo di Rade Krunic. Nuovo nome invece per la difesa: Nianzou Kouassi del Siviglia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rade Krunic scende in campo per una sessione di allenamento nello stadio di Los Angeles durante il ritiro americano del Milan

La sconfitta contro l’Atalanta ha sancito l’uscita del Milan dalla Coppa Italia e quindi il fallimento di un altro obiettivo importante. Il club rossonero però non vuole perdersi d’animo e sta lavorando con intensità negli uffici di via Aldo Rossi per affrontare al meglio la sessione di mercato invernale. Dopo l’arrivo di Terraciano, il Diavolo sta piazzando in queste ore una delicata operazione in uscita: è ai dettagli infatti la trattativa con il Fenerbahce per la cessione di Rade Krunic a titolo definitivo. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro più bonus. A confermarlo è stato direttamente l’ad Giorgio Furlani, che nel post-partita di ieri ha dichiarato: “Per Rade dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro“.

Per quanto riguarda invece la situazione Popovic, la fumata nera è l’ipotesi più probabile. Oggi non ci sono stati contatti con gli agenti del giocatore, che hanno chiesto 2 milioni di euro di commissione al Milan. Tra le parti c’è tanta tensione ma il giocatore resterà a Milano anche domani (giovedì 11 gennaio): vuole il Milan, ma la situazione è piuttosto delicata e l’affare fortemente a rischio.

Nuovo nome per la difesa

Il Milan sta considerando un nuovo nome per rafforzare la difesa, oltre a Brassier. Il club rossonero sta valutando Tanguy Nianzou Kouassi. Francese, nato nel 2002, ha maturato la sua formazione nel Paris Saint-Germain e dal 2022 indossa la maglia del Siviglia. Si distingue come difensore centrale completo, abile nei colpi di testa e nell’affrontare situazioni di uno contro uno. Inoltre, può svolgere il ruolo di mediano. Nel frattempo, permane anche l’interesse del Torino per Colombo, ma al momento non sono stati definiti accordi o operazioni strutturate.