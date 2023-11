Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di una delle sue leggende, Aldo Bet, ex difensore e campione d’Italia con il Milan nel 1979. Bet, noto per le sue notevoli qualità fisiche e tecniche, è deceduto all’età di 74 anni a Varese, dopo una lunga malattia. La sua morte segna la fine di un’era gloriosa per il calcio italiano e lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli appassionati di questo sport.

La carriera e i successi di Aldo Bet

Nato nel 1949, Aldo Bet ha iniziato il suo viaggio nel mondo del calcio nelle giovanili dell’Inter, per poi passare alla Roma guidata da Helenio Herrera nel 1968. La sua carriera con i giallorossi è stata coronata dalla vittoria di una Coppa Italia, prima di un breve passaggio al Verona. Tuttavia, è stato il suo trasferimento al Milan che ha segnato il punto più alto della sua carriera. Con i rossoneri, Bet ha vinto lo storico scudetto del 1979, noto come “lo scudetto della stella”, e ha conquistato un’altra Coppa Italia, prima della retrocessione della squadra in Serie B. In totale, ha disputato 269 partite in Serie A, senza mai segnare un gol, ma lasciando un’impronta indelebile grazie alle sue eccezionali prestazioni difensive.

Il ricordo e l’eredità di Aldo Bet

La scomparsa di Aldo Bet è un momento di profondo cordoglio per il calcio italiano. Le sue prestazioni in campo, il suo spirito sportivo e la sua dedizione hanno lasciato un segno duraturo nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio. Ex compagni di squadra, dirigenti e tifosi hanno espresso il loro dolore e il loro tributo attraverso messaggi commoventi e ricordi. Bet è ricordato non solo come un grande calciatore, ma anche come un uomo di grande umanità e integrità, un modello per le generazioni future di calciatori.