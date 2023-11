La Fiorentina vince lo scontro-Europa: 2-1 al Bologna

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si è aggiudicata per 2-1 lo scontro-Europa contro il Bologna. Italiano ha avuto la meglio su Thiago Motta: la vista sul quarto posto è piuttosto ravvicinata. Il vantaggio iniziale viola – firmato Jack Bonaventura – è stato inizialmente pareggiato dal gol rossoblù di Zirkzee. Ma a decidere il match ci ha pensato a inizio ripresa una rete su rigore di Gonzalez. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Napoli fischiato al Maradona: l’Empoli vince con Kovalenko

Leggi anche: Allegri: “Sfruttiamo bene la palle inattive, ora siamo compatti”

REGGIO EMILIA, ITALY – JUNE 02: Vincenzo Italiano head coach of ACF Fiorentina gestures during the Serie A match between US Sassuolo and ACF Fiorentina at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on June 02, 2023 in Reggio Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Fiorentina si è aggiudicata un piccolo scontro diretto per l’Europa: battuto 2-1 il Bologna di Thiago Motta. I viola sono passati in vantaggio al 18′ grazie a una splendida rete di Jack Bonaventura, che con un fulmineo movimento si è girato da spalle alla porta e ha segnato con una conclusione potente e precisa sotto la traversa.

I rossoblù sono riusciti a trovare il pareggio al 33′, con Zirkzee freddo dal dischetto: piattone aperto e Terraciano spiazzato. A decidere il match però è stato un altro rigore: a inizio ripresa – più precisamente al 49′ – Gonzalez ha firmato il gol-vittoria con un chirurgico piatto sinistro che non ha lasciato scampo a Skorupski.

La formazione allenata da Vincenzo Italiano trova una vittoria importante, che interrompe il ciclo di tre sconfitte consecutive e rilancia con forza le ambizioni europee dei gigliati: a quota 20 punti in classifica, il quarto posto è distante solamente una lunghezza. Seconda sconfitta in campionato – dopo quella all’esordio contro il Milan – per il Bologna, che rimane a quota 18 punti.

Fiorentina-Bologna, il tabellino

FIORENTINA: Terracciano P., Parisi F. (dal 1′ st Ranieri L.), Milenkovic N., Martinez Quarta L., Biraghi C. (dal 43′ st Comuzzo P.), Arthur Melo (dal 33′ st Lopez M.), Duncan A., Gonzalez N., Bonaventura G. (dal 45’+2 st Mina Y.), Kouame C., Nzola M. (dal 1′ st Ikone J.). A disposizione: Christensen O., Martinelli T., Barak A., Brekalo J., Infantino G., Mandragora R., Pierozzi N., Sottil R. All.: Italiano V..

BOLOGNA: Skorupski L., Posch S. (dal 31′ st Lucumi J.), Beukema S., Calafiori R., Kristiansen V. (dal 31′ st Lykogiannis C.), Freuler R. (dal 25′ st Moro N.), Aebischer M., Orsolini R. (dal 25′ st Ndoye D.), Ferguson L., Saelemaekers A., Zirkzee J. (dal 38′ st van Hooijdonk S.). A disposizione: Bagnolini N., Ravaglia F., Bonifazi K., Corazza T., De Silvestri L., Fabbian G., Urbanski K. All.: Motta T..

MARCATORI: 17′ pt Bonaventura G. (Fiorentina) , 3′ st Gonzalez N. (Fiorentina), 33′ pt Zirkzee J. (Bologna) .

AMMONIZIONI: Bonaventura G. (Fiorentina), Ranieri L. (Fiorentina), Saelemaekers A. (Bologna), Motta T. (Bologna), Aebischer M. (Bologna).

Il commento di Italiano

Intervenuto nel post-partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato così il ritorno alla vittoria della sua squadra: ” “.

Il commento di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna Thiago Motta dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, la seconda in stagione: ” “.