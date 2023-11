Milan, Furlani accoglie Ibra: “Bello tornare a lavorare con lui”

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato del probabile (e imminente) ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, questa volte nelle vesti di dirigente: “Bello tornare a lavorare con lui”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Al-Hilal sospende l’infortunato Neymar: il motivo

Leggi anche: Il Napoli impatta contro l’Union Berlino: solo 1-1 contro Bonucci

Stefano Pioli riceve un premio da Giorgio Furlani, Ceo del Milan, per le sue 200 panchine con il Milan prima di un allenamento a Milanello il 27 ottobre 2023 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è sempre più vicino ogni giorno che passa. L’incontro decisivo è avvenuto con Cardinale a Milano alla vigilia del match contro il Paris Saint Germain e – come comunicato sui social dallo svedese stesso – adesso è solamente una questione di tempo.

In merito si è espresso Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo, ai microfoni di Radio Serie A: “Non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con Ibra. Innanzitutto, è stato un grande calciatore, ed è un leader, un personaggio a tutto tondo, non solo del mondo del calcio”.

Sulla vittoria con il Psg

L’ad rossonero ha commentato anche la splendida vittoria ottenuta dalla squadra di Pioli contro il Psg: una di quelle partite con il sapore di sliding doors. Almeno questo è quello che si augura Furlani, che ha parlato dell’importanza di non esaltarsi troppo nelle vittorie e di non deprimersi nelle sconfitte, e che ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo.

Ha aggiunto che c’è unità di intenti tra tutti e che una vittoria in Champions contro la squadra più ricca d’Europa e una delle più forti, è sicuramente piacevole e importante. Ha espresso infine la speranza che si tracci una linea.