Milan, per il nuovo Ds è quasi fatta: l’accelerata di Furlani

Il Milan, e in particolare Giorgio Furlani, ha accelerato per definire la scelta del nuovo direttore sportivo, per colmare al più presto un vuoto nella struttura dirigenziale del club. A inizio settimana, infatti, c’è stato un incontro lungo e proficuo tra l’amministratore delegato rossonero e Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus e attualmente al Tottenham.

#Milan, la scelta del direttore sportivo verrà presa dopo Pasqua: #Paratici resta avanti a #Tarehttps://t.co/53rUyKnlU4 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 26, 2025

Il colloquio, secondo le indiscrezioni, ha avuto un esito molto positivo, tanto che il dirigente del Milan sembra essere ormai orientato a ingaggiare Paratici. Durante il confronto si è parlato di programmi per dare un nuovo corso alla squadra e del piano per chiudere anticipatamente il contratto di Paratici con il Tottenham.

Al centro della discussione c’è stato anche il suo possibile ingresso come consulente esterno, una soluzione che permetterebbe a Paratici di iniziare la collaborazione con il Milan già da aprile. Se invece non fosse possibile arrivare a Paratici, il piano B del Milan sarebbe l’ingaggio di Igli Tare, il preferito da Ibrahimovic

Milan, Furlani in dirittura d’arrivo per Paratici

Anche se restano aperti piccoli spiragli per altre candidature, l’orientamento del Milan sembra ormai indirizzato verso l’ex dirigente della Juventus. La sua esperienza e il suo profilo sembrano avere convinto quasi definitivamente Furlani, che ha assunto su di sé tutte le decisioni per il futuro tecnico e organizzativo della società.

Paratici ha già dimostrato capacità di gestione ed è abile a muoversi sul mercato. Qualità fondamentali per il rilancio tecnico della squadra. L’accordo sembra ormai a un passo, e la nomina dell’ex bianconero potrebbe finalmente risolvere uno degli ultimi nodi rimasti nella pianificazione della stagione futura per il Milan.

