Milan, assalto al centrocampista della Nazionale: la società vuole bloccarlo entro l’estate

Il Milan è determinato a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, e uno degli obiettivi principali è Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale. I rossoneri fanno sul serio per anticipare la concorrenza, sia delle squadre italiane che delle big della Premier League, per arrivare al giovane regista già in vista del mercato estivo.

Samuele Ricci è il primo obbiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo.



Il forte interesse da parte dei rossoneri va avanti da tempo, ma sembra che si sarebbero decisi a puntare forte su di lui. Sono presenti numerose pretendenti per il suo futuro, e proprio per questo il… pic.twitter.com/LI7N4GTrc9 — Alessandro Perrone (@aleperro10) November 19, 2024

Con un occhio al presente e uno al futuro, il Milan sta studiando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca. Se Reda Belahyane rappresenta un obiettivo sul breve termine, l’interesse per Ricci è molto più concreto per la prossima estate.

Il centrocampista torinista è da tempo nel mirino dei rossoneri, che puntano a blindarlo già per il mese di Giugno, superando la concorrenza di altri club. Nonostante i contatti tra il Milan e il Torino, la società granata ha fatto sapere che non ha intenzione di cedere Ricci prima della fine della stagione.

Milan, per Ricci a concorrenza delle inglesi

Va detto che diverse squadre inglesi, tra cui il Manchester City, hanno già manifestato interesse per il giovane centrocampista, ma il Torino sembra voler trattenere il giocatore almeno fino a giugno. Il Milan, però, è pronto a provare a chiudere l’affare già a gennaio, anche se le probabilità che il trasferimento si concretizzi in inverno sono basse.

L’intento del club rossonero è quello di evitare situazioni simili a quella di Buongiorno, che sembrava ormai a un passo da Milano nel gennaio 2024, salvo poi finire al Napoli per una cifra maggiore. Per questo motivo, il club di via Turati cercherà di bloccare Ricci già ora, garantendosi una corsia preferenziale per perfezionare il trasferimento nell’estate 2025. La trattativa con il Torino non sarà facile, ma il Milan, comunque, è pronto a fare la sua mossa e a puntare sul giovane regista per il futuro.

