Fiorentina, Commisso: “Pronti a intervenire sul mercato a gennaio, vogliamo fare cose speciali”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione, parlando di gestione, obiettivi e futuro del club. Pur gestendo il club a distanza da New York, Commisso sottolinea la fiducia nella sua squadra dirigenziale: “Mi fido dei miei collaboratori… porteranno sempre avanti le mie idee”. Con orgoglio per la posizione in classifica, sprona la squadra a non rilassarsi: “Al momento non abbiamo fatto nulla. Vogliamo provare a fare qualcosa di speciale, tutti insieme e un passo alla volta”.

#Fiorentina, l'apertura del patron Rocco #Commisso sul restyling dello stadio #Franchi: «Pronto a metterci soldi, ma servono certezze» https://t.co/gA4lp84AI6 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) November 19, 2024

Il presidente viola si dichiara aperto a intervenire sul mercato a gennaio, ma solo se l’operazione sarà vantaggiosa per il club. In particolare, si dice soddisfatto della decisione di affidare la squadra a Palladino: “Oggi quella scelta mi pare sia stata azzeccata”, evidenziando come il tecnico sia riuscito a mantenere alto il rendimento nonostante alcune cessioni.

Commisso si sofferma anche sul tema dello stadio e sul dialogo con la nuova sindaca di Firenze, Sara Funaro, definendo la conoscenza “piacevole” e mostrando apertura a valutare investimenti. “Sono disposto a valutare eventuali investimenti, ma voglio avere la certezza e tutte le informazioni sui lavori… voglio il controllo totale”, afferma, ribadendo il desiderio di garantire alla città un impianto moderno e funzionale, anche se non completamente nuovo.

