Giovedì 15 aprile i Warriors hanno giocato contro i Grizzlies per il torneo play-in. Una partita in cui chi vince conquista il settimo posto e l’accesso ai playoff, chi perde deve giocare un’altra, pericolosa partita per tentare di approdare alla post-season. La posta in gioco è la più alta per Jimmy Butler da quando indossa la maglia di Golden State: siglerà la sua miglior performance come Warrior sino a quel momento, con 38 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Questo è solo l’ultimo episodio di una narrativa che ormai è reale e tangibile: Jimmy Butler ha davvero due volti, quello sonnecchiante e quasi indolente della stagione regolare e quello spiritato e implacabile di quando si entra in clima playoff. Nel corso degli ultimi anni, Butler ha siglato alcune delle più incredibili performance personali mai viste, e lo ha fatto molto spesso quando la sua squadra era con le spalle al muro, ma soprattutto dopo stagioni regolari piuttosto dimenticabili. Una mentalità vincente, quando la posta in gioco è alta, con pochissimi eguali nella storia dell’NBA, simile a quella che solo atleti del calibro di Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James hanno dimostrato di possedere.

Mentre i playoff avanzano, andiamo a riscoprire alcuni degli episodi più memorabili di questa strana e incredibile storyline.

6) Bulls vs Bucks – Primo turno 2015 – Gara 2

Come vedrete più avanti in questa classifica, i Bucks sono una delle vittime preferite della Playoff Mode di Jimmy Butler. Una delle prime uscite di Playoff Jimmy arriva proprio contro di loro: 31 punti e 9 rimbalzi con il 53% dal campo, una performance sontuosa che aiutò i Chicago Bulls a cementificare il risultato di 2-0 nella serie.

5) Heat vs Hawks – Primo turno 2022 – Gara 2

Un primo turno da favoriti per i Miami Heat, che passano agevolmente sugli Atlanta Hawks chiudendo il primo turno con il punteggio complessivo di 4-1. Questo grazie anche e soprattuto a Jimmy Butle, la cui performance più memorabile arriva in Gara 2: 45 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 2 balle rubate, 60% dal campo e 57% da tre.

4) Heat vs Celtics – Eastern Conference Finals 2022 – Gara 6

La rivalità tra Miami Heat e Boston Celtics è stata una delle più accesse degli ultimi anni, soprattutto per via dei numerosi scontri al vertice dei playoff a partire dagli anni in cui LeBron James ha iniziato a vestire la casacca di Miami. Anche le Finali di Conference 2022 sono state estremamente infuocate, e Jimmy Butler non si è di certo tirato indietro: in Gara 6, con Miami sotto per 3-2, sigla 47 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 palle rubate, con il 55% dal campo e il 50% da 3. Tutto rimandando a Gara 7.

3) Heat vs Bucks – Primo turno 2023 – Gara 4

Il pinnacolo di Playoff Jimmy, perlomeno da un punto di vista statistico. I Miami Heat entrano nella post-season come testa di serie numero 8 e affrontano i primi della classe, i Milwaukee Bucks. Dopo aver segnato 35 punti in Gara 1, Butler guida gli Heat per tutte la serie: l’apice arriva in Gara 4, con il carreer high di 56 punti, di cui 21 nell’ultimo quarto. Dopo la tripla che chiude i giochi ad un minuto dalla fine, urla la celebre frase “This is my shit”, una presa di consapevolezza che consegna questo momento alla storia. Alla fine, contro ogni pronostico, i Miami Heat vinceranno la serie per 4-1.

2) Heat vs Lakers – Finali NBA 2020 – Gara 3

Quelle del 2020 sono le prime (e, ad ora, ultime) Finali NBA di Jimmy Butler, e i suoi Miami Heat sono sotto 2-0. Serve una vittoria per riaprire la serie, ma i Lakers di LeBron James sembrano essere davvero troppo per la squadra di coach Erik Spoelstra. Ed è proprio in questi casi che il vero spirito di Jimmy Butler esce allo scoperto: 40 punti, 11 rimbalzi, 13 assist, 2 rubate, 2 stoppate e un assurdo 70% dal campo. Si va così sul 2-1, ma il vero miracolo deve ancora arrivare.

1) Heat vs Lakers – Finali NBA 2020 – Gara 5

Forse la performance più memorabile di Playoff Jimmy. I Miami Heat sono sotto per 3-1 durante le Finali NBA e ad un passo dalla sconfitta. Proprio come in Gara 3, Butler decide che non è ancora finita e si carica tutta la squadra sulle spalle: termina la partita con 35 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, 5 palle rubate e il 58% dal campo. La gara passa alla storia anche e soprattutto per la celebre foto che lo ritrae sfinito al termine della gara, dopo aver dato tutto per l’ennesima volta. Alla fine, Miami perderà le finali per 4-2 ma Jimmy Butler, un ragazzo che prima di giocare a basket ha vissuto tre anni per la strada, è ormai un mito per tutti.

