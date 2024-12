Home | Meteo, violente tempeste polari in arrivo: quali regioni saranno colpite

L’Italia si prepara a fare i conti con l’inverno. Dopo giorni abbastanza miti per il periodo, il tempo nel nostro Paese subirà a breve un improvviso cambio di rotta con l’arrivo di due violente tempeste polari che porteranno neve anche a bassa quota: vediamo insieme quali saranno le regioni colpite. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, violente tempeste polari in arrivo: quali regioni saranno colpite

Sull’Italia ci sarà un drastico cambiamento climatico con l’arrivo di due tempeste polari, una prevista per giovedì 19 dicembre e l’altra per lunedì 23. Queste tempeste porteranno neve, freddo intenso e venti forti. Su The social post si legge che “le prime avvisaglie si manifesteranno al Nord, con piovaschi sparsi e deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Dal pomeriggio di giovedì, però, la situazione peggiorerà rapidamente con temporali fuori stagione al Nord e abbondanti nevicate sulle Alpi a partire dai 1000 metri. Venti intensi si alzeranno progressivamente su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sicilia centro-occidentale, raggiungendo la forza di burrasca lungo i settori costieri e appenninici”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”