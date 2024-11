Meteo, quanto dura il caldo in Italia: le previsioni. Il ponte di Ognissanti è finora stato caratterizzato dall’alta pressione che, ad eccezione di qualche zona di nebbia al Nord, ci ha lasciato godere di un bel clima soleggiato in tutta la Penisola. Tuttavia, con l’avvento di Novembre è in arrivo un calo di temperature unito a qualche fenomeno tipicamente autunnale che spezzerà il bel tempo. Il cambio, tuttavia, non avverrà prima di qualche giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la prossima settimana. (Continua a leggere dopo la foto…)

Altra pressione per il ponte, poi cambia tutto

Dopo le forti e spesso eccessive piogge che hanno imperversato sulla Penisola dall’inizio dell’autunno, Ottobre ci ha regalato un fine mese all’insegna di un clima mite e stabile. Tale periodo continuerà ad accompagnarci anche all’inizio della prossima settimana, ma presto ci sarà un cambiamento.

Secondo i meteorologi, anche nei prossimi giorni l’ampio sistema di alta pressione che attualmente copre oltre metà dell’Europa continuerà a influenzare le condizioni meteo sulla Penisola. Tuttavia, verso la fine della settimana qualcosa potrebbe modificarsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo, calo termico in arrivo

Il periodo di stabilità che stiamo vivendo, spiegano gli esperti di IlMeteo.it, si protrarrà fino all’inizio della prossima settimana grazie a un potente anticiclone che si estende dal Nord Africa fino all’Europa centrale, coinvolgendo anche l’Italia almeno fino a mercoledì 6 novembre.

In questa fase, le temperature saranno vicine ai 20-22°C nel Centro-Sud e su Sicilia e Sardegna, mentre al Nord si avvertirà comunque un clima mite di giorno, tranne in alcune zone della Pianura Padana, dove foschie e nebbie, tipiche di queste alte pressioni autunnali o invernali, limiteranno la luce solare e impediranno ai termometri di salire come accadrà nel resto d’Italia. Ma vediamo nel dettaglio da che giorno si prevede il calo termico.

