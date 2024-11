Home | Meteo, brutte notizie per il weekend: cosa accadrà in Italia

Varie. Meteo, brutte notizie per il weekend: cosa accadrà in Italia – Maltempo in arrivo sull’Italia. Dopo una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, la pioggia è attesa per i prossimi giorni. Tra venerdì e sabato si prevede un aumento della nuvolosità, senza però precipitazioni significative. A partire da domenica e lunedì si registrerà una lieve diminuzione delle temperature, seguita dall’arrivo di un freddo polare, che porterà a un abbassamento di circa quattro gradi. Queste le previsioni fornite da 3bmeteo. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni per la giornata di venerdì 8 novembre

Per la giornata di oggi, venerdì 8 novembre 2024, il clima si manterrà favorevole, sebbene si registri un leggero aumento della nuvolosità. Si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata, senza rischio di piogge. Le temperature massime saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11°C. Al mattino, i venti saranno moderati e soffieranno da Nordest, per poi ruotare a Sud-Sudest nel pomeriggio.

