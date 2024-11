Home | Neve e gelo in arrivo: sciabolata artica, la data da segnare sul calendario

Il mese di Novembre 2024 è iniziato con un clima abbastanza mite, ma l'Estate di San Martino sembra essere destina a finire molto presto. Neve e gelo sono in arrivo in Italia. Il nostro Paese sarà investito da una scibolata artica che porterà un notevole abbassamento delle temperature. Scopriamo insieme qual è la data da segnare sul calendario.

Neve e gelo in arrivo in Italia: ecco quando

Il periodo di temperature relativamente miti, che solitamente si verifica intorno all’11 Novembre, per il 2024 potrebbe “saltare”. Stando alle previsioni già a partire dalla prossima settimana dovrebbero arrivare gelo e neve in Italia. Da lunedì 11 Novembre è infatti previsto l’arrivo di aria gelida da nord di origine artico-continentale. La sciabolata artica, come riportato da 3bmeteo, colpirà prima il Baltico, poi l’area dei Balcani, l’Europa continentale e ragguingerà quindi il nostro paese e la Francia. Il calo termico sarà sensibile già da domenica 10 Novembre con venti freddi di Bora e Grecale.Tra lunedì e martedì l’aria fredda scandinava farà crollare i valori anche di 8-10°C rispetto a quelli dei giorni precedenti. Passeremo quindi da temperature di 6/8°C sopra media a 2/4°C sotto media. Il calo riguarderà sia le massime che le minime, con temperature sotto le medie del periodo.

