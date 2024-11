Un camion dei rifiuti si è schiantato contro un palazzo per cause ancora da accertare. L’autista del mezzo avrebbe perso il controllo, andando contro il muro portante di una palazzina adiacente la strada. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo del disatro. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, camion dei rifiuti si schianta contro una palazzina

Un camion dei rifiuti si è schiantato contro un palazzo in via Vitorchiano, al quartiere Flaminio, a Roma. Per cause ancora da accertare, come riportato da Adnkronos, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo, andando contro il muro portante di una palazzina adiacente la strada. Nell’urto è stata abbattuta una parte della parete, caduta all’interno di un appartamento coinvolgendo l’inquilina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.45 di oggi 7 Novembre 2024 ed estratto l’autista. È stata anche soccorsa la l’inquilina dell’appartamento ed entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Proseguono le operazioni di recupero dell’automezzo, della messa in sicurezza dell’area e sono stati resi inagibili due appartamenti. Sul posto le Forze dell’ordine e l’Italgas.

