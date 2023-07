Meteo, la bomba di Giuliacci: la brutta notizia questa Estate – Quali sono le previsioni meteo per luglio agosto 2023? Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Avremo un clima rovente? Sul suo sito ufficiale il colonnello Giuliacci ha dato gli ultimi aggiornamenti, precisando però che non si tratta di previsioni meteorologiche vere e proprie, ma di tendenze meteo a lungo termine oppure stagionali. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, la bomba di Giuliacci: la brutta notizia dell’estate 2023

I prossimi mesi restano piuttosto incerti e con un alto rischio di precipitazioni. Il nubifragio che si è abbattuto su Milano è soltanto l’ennesima prova di quanto sia in forse il meteo in Italia. “Luglio è iniziato sotto frescura e precipitazioni piuttosto irregolari ma anche violente. Le cronache meteo sono state piuttosto impietose in questi giorni e hanno rimarcato il fatto che basta un debole flusso occidentale Atlantico per scatenare violenti temporali. Raffiche di vento furiose, nubifragi ed estese grandinate hanno interessato un po’ tutto Settentrione, con un leggero sconfinamento anche al Centro Italia. Sempre ai margini il Meridione, in questi casi protetto dall’anticiclone da sud“, ha precisato il team di Giuliacci. (continua a leggere dopo le foto)

Non avremo il clima afoso del 2022

Il mese di luglio continuerà sotto una forte ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere tutti: per vedere la sua fine bisognerà attendere i prossimi periodi. “È altamente probabile che sia un mese caldo e con veloci ma violenti impulsi temporaleschi. Insomma un mese con fenomenologia piuttosto severa”, si legge sempre sul sito ufficiale di Giuliacci. Purtroppo non sarà diverso agosto 2023, i vacanzieri sono avvisati. Non è una buona notizia per quanti amano la spiaggia, il sole, il mare. “Ormai gli anticicloni africani raggiungono piena potenza nelle prossime settimane ed è quindi lecito che anche nel prossimo mese il pattern meteo non cambi di molto. Un tempo già con i primi temporali agostani c’erano le prime decise a rinfrescate ma adesso abbiamo capito che, in ambito di cambiamento climatico, non c’è assolutamente questa certezza. Anzi, spesso anche Settembre ha registrato delle pagine estive“, ha proseguito l’esperto. (continua a leggere dopo le foto)

ONDATA DI CALDO OGGI LA GIORNATA PIU CALDA PREVISTA NELLA CAPITALE AFA CALORE FONTANA ACQUA TURISTI REFRIGERIO

Meteo, la bomba di Giuliacci: cosa ci aspetta quest’estate

L’aspetto positivo, a detta di Giuliacci, è che con ogni probabilità, l’estate 2023 non sarà infernale come quella passata. Già le prime cinque settimane ci hanno fatto capire che le piogge e i temporali sono piuttosto frequenti e le onde calde non particolarmente lunghe. “Siamo sicuri che continueranno su questo trend anche se ovviamente sarà sempre più facile avere caldo e meno probabile le perturbazioni atlantiche”, si legge nelle battute finali dell’articolo in cui l’esperto spiega le tendenze meteo. Morale della favola? Questa estate sarà meno afosa o infernale rispetto a quella del 2022.