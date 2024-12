Meteo, è allerta in sei regioni: nubifragi, vento forte e rischio esondazioni – La giornata di domenica 15 dicembre sarà caratterizzata da un aumento della pressione sul bacino del Mediterraneo, anche se su una buona parte d’Italia saranno possibili rovesci. L’area di bassa pressione che ha attraversato l’Italia sabato toccherà anche le aree più meridionali del nostro paese. Sulla base delle previsioni meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede il persistere di precipitazioni da sparse sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, fino alla Sicilia, soprattutto sui settori tirrenici centro-orientali. (continua a leggere dopo le foto)

I rovesci temporaleschi saranno di forte intensità e saranno accompagnati da forti raffiche di vento. Per la giornata di domenica 15 dicembre 2024 è stata disposta l'allerta gialla su settori di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e sull'intero territorio della Calabria. La Protezione civile, come dicevamo, ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per oggi, a partire dalla mezzanotte e per tutte le 24 ore. Sono possibili «fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti» e «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Meteo, è allerta in sei regioni: cosa ci aspetta

Domenica 15 dicembre 2024, 3BMeteo prevede, nebbia al mattino sulle zone di pianura, soleggiato sul resto del Nord. Ampie schiarite ovunque nel pomeriggio, con una leggera nebbia in serata. Nubi sparse al mattino con sporadici e residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, nevosi in Appennino dai 1.100 metri. Soleggiato ovunque dal pomeriggio. Instabilità diffusa al Sud con piogge e temporali. Nevicate in Appennino dai 1.200 metri. E le temperature scenderanno, i mari saranno molto mossi.

