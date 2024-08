Meteo, afa e caldo hanno le ore contate: ecco quando cambia tutto

Varie. Meteo. La settimana di Ferragosto potrebbe segnare il culmine di un’ondata di caldo intenso, con l’anticiclone africano che continua a dominare l’Europa centro-meridionale. Le temperature elevate interesseranno gran parte del continente, colpendo in particolare Spagna, Francia, gran parte della Germania, Italia, Svizzera, Austria, i Balcani, la Grecia, la Turchia e l’area del Mar Nero. Il tempo sarà caratterizzato da tanto sole, con possibili temporali isolati, soprattutto nel pomeriggio, causati dal forte riscaldamento del suolo. Tuttavia, secondo le previsioni di 3BMeteo, la situazione potrebbe cambiare nel corso del weekend. Un fronte atlantico è infatti atteso sull’Italia, portando con sé un’instabilità più diffusa e un calo delle temperature. Questo cambiamento dovrebbe offrire un sollievo dal caldo soffocante, anche se rimane da vedere quanto durerà l’effetto rinfrescante di questo fronte. Per ora, è consigliabile prepararsi a un Ferragosto all’insegna del caldo, ma con la possibilità di temporali improvvisi nelle ore più calde della giornata. (Continua a leggere dopo la foto)

Meteo, le previsioni di martedì 13 e mercoledì 14 agosto

Meteo. L’anticiclone africano continua a influenzare il tempo sull’Italia, mantenendo condizioni di stabilità e cielo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Tuttavia, secondo le previsioni di 3BMeteo, potrebbero verificarsi alcuni temporali di calore nelle ore pomeridiane o serali, in particolare sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Le temperature rimarranno stabili o subiranno un lieve aumento, soprattutto al Sud. I venti saranno deboli e variabili, con regimi di brezza, mentre lo scirocco interesserà i bacini più occidentali. I mari saranno per lo più calmi o poco mossi, ad eccezione dello Stretto di Sicilia, del Canale di Sardegna e del Mar di Sardegna, dove le condizioni saranno più mosse.

In Sardegna, è prevista qualche nuvola, con la possibilità di piogge isolate. Sui rilievi alpini e appenninici, non si esclude la formazione di temporali nel tardo pomeriggio o in serata, che potrebbero estendersi anche alle pianure del Nord verso sera. Le temperature rimarranno stabili, con venti deboli variabili o di scirocco sui bacini occidentali, che potrebbero diventare moderati. I mari più occidentali saranno mossi, mentre gli altri rimarranno calmi o poco mossi.

