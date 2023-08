Lionel Messi ancora protagonista indiscusso a Miami. Prima si inventa un assist impossibile, poi chiude l’azione con un’altra delle tanti rete stagionali. Ecco il video dell’azione spettacolare.

Lionel Messi continua a stupire anche negli Stati Uniti. L’argentino non è volato nel Nuovo Continente per svernare come accaduto ad altre stelle del passato. Si moltiplicano le immagini di grandi giocate del campione del mondo che sta sorprendendo tutti per continuità e rendimento. Nella gara in trasferta contro i New York Red Bulls il numero dieci si è inventato un passaggio in area tra le maglie fitte degli avversari. Numerosi i commenti sui social anche di famosi giornalisti italiani. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il video dell’azione spettacolare

Messi, entrato nella ripresa, ha bagnato l’esordio ufficiale in MLS con un una giocata strepitosa. Prima uno stop con dribbling, poi un passaggio filtrante a tagliare l’area avversaria per il compagno Benjamin Cremaschi. Quest’ultimo si è inserito dall’esterno per crossare nel mezzo, dove l’argentino si è inserito e ha appoggiato comodamente la palla in rete. Per la cronaca Miami ha vinto per due a zero, centrando subito i primi tre punti del campionato. Per Messi gol alla prima presenza in maglia rosa in MLS, mentre sono 10 le reti in 7 presenze di Leagues Cup.

This angle of Messi’s pass to set up his goal 😳



(via @MLS) pic.twitter.com/o4VO7yL5Pq— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2023