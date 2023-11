Mbappé al Real, i blancos smentiscono: “Nessuna trattativa”

Le voci circa un accordo già raggiunto tra Kylian Mbappé e il Real Madrid per la prossima stagione sono sempre più insistenti. Ma i blancos sono intervenuti con un comunicato per smentire i rumors. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il matrimonio tra Kylian Mbappé e il Real Madrid è destinato a consumarsi nel prossimo futuro. Dalla Spagna – in particolare il programma sportivo Chiringuito TV – sono certi del trasferimento del fuoriclasse francese alle Merengues. Un comunicato nella direzione opposta è però arrivato nella giornata di oggi – sabato 4 novembre – direttamente dal Real Madrid, che con un virgolettato sul proprio sito ufficiale ha voluto smentire con fermezza ogni tipo di voce relativa a un accordo già raggiunto tra le parti.

Mbappé: il comunicato del Real

La notizia lanciata negli scorsi giorni da Chiringuito TV annunciava l’intesa tra Mbappé e i blancos, con tanto di anticipazione sul numero di maglia del vice-campione del Mondo con la Francia: il 10. A distanza di poche ore però è arrivata la secca sentita del club allenato da Carlo Ancelotti:

“Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che nessuna trattativa è stata intavolata con un giocatore che appartiene al PSG”. Difficile stabilire se sia vero o sia semplicemente pre-tattica. La certezza è che Mbappé non ha mai nascosto la voglia di Real Madrid. Il suo contratto inoltre è in scadenza e il trasferimento in estate sarebbe a costo zero.