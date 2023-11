Ancora una volta Lautaro Martinez trascina l’Inter. Il gol dell’argentino vale i tre punti in una partita combattuta contro l’Atalanta di Gasperini.

Primo tempo chiuso

Un primo tempo abbastanza chiuso ha complicato i piani dell’Inter. Il pressing di Gasperini imbriglia il centrocampo interista, Calhanoglu si vede poco. Lungo la fascia Zappacosta e Koopmeiners provano timidamente a farsi vedere senza però creare grossi problemi a Sommer. L’infortunio di Pavard, uscito in barella, spezza la partita e obbliga Inzaghi ad inserire Darmian. Proprio il neoentrato si guadagna sul finale di primo tempo un calcio di rigore, trasformato poi da Calhanoglu. Il turco batte con freddezza e porta in vantaggio l’Inter all’intervallo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Secondo tempo sotto la pioggia

La seconda frazione si riapre sotto una pioggia ancora più intensa. La gara diventa una battaglia e la gestione del pallone diventa difficile. Lautaro fa le prove generali e si vede annullare un gol per fuorigioco. Gasperini capisce il momento e inserisce Pasalic e Hateboer per cambiare la musica. Passano però pochi minuti e al 14esimo della ripresa è lo stesso Lautaro ad inventarsi il raddoppio: stop a rientrare e tiro di destro a giro sul secondo palo. La partita sembra in cassaforte, ma l’Atalanta ha una reazione d’orgoglio. E’ Scamacca a raccogliere l’invito di Lookman e accorciare le distanze. Grandi proteste da parte dell’Inter per un presunto fallo dell’attaccante, però non ravvisato nemmeno dal VAR. Nel finale di gara è lo stesso bomber della Nazionale italiana a sfiorare il raddoppio, ma Sommer si oppone come può. Poi Dumfries spreca il colpo del ko dal centro dell’area di rigore. L’Inter conquista i tre punti in un campo difficile come Bergamo e mantiene la testa della classifica rispondendo a distanza al Napoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Inzaghi soddisfatto della prestazione

Simone Inzaghi si gode la vittoria e la testa della classifica. Ora può aspettare con calma gli altri risultati di giornata senza perdere il comando. “E’ un bel segnale vincere qui perché questo è un campo difficile, ma non esageriamo con l’entusiasmo: siamo appena all’undicesima giornata e il cammino è lungo. Adesso ci aspetta una settimana difficile, con altri due incontri complicati” ha spiegato il tecnico facendo già riferimento all’impegno di Champions League. Delusione invece sul volto di Gasperini: “Abbiamo avuto difficoltà a inizio ripresa, ma noi dobbiamo rimproverarci poco oltre all’imprecisione negli episodi, come quelli del finale. Dobbiamo anche dare merito all’Inter: quando gli lasci un attimo ti può castigare”.

